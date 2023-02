La dieta di Eros Ramazzotti: come si tiene in forma il cantante?

Eros Ramazzotti, cantautore italiano tra le voci maschili più apprezzate in Italia, ha rivelato come si mantiene in forma. Eros, infatti, non è solo un amato cantante ma anche un bellissimo uomo a 59 anni. Il segreto della sua forma fisica? I suoi figli.

Ecco cosa sappiamo della dieta seguita da Eros Ramazzotti, che prossimamente diventerà nonno per la prima volta.

La dieta di Eros Ramazzotti: segreti di bellezza

Eros Ramazzotti, tra le voci italiane più apprezzate di sempre, diventerà presto nonno. La sua prima figlia Aurora, infatti, è prossima al parto. Ramazzotti è anche tra gli uomini più amati per il suo fascino, padre di tre figli, ha dalla sua parte alcuni segreti di bellezza.

Per restare in forma Eros segue una dieta equilibrata e sana.

In un’intervista Eros Ramazzotti ha detto: “Cerco di curarmi, preferisco mangiare prodotti bio”, così il cantautore italiano ha confessato di prediligere alimenti biologici a tutto ciò che è pre-confezionato e già pronto.

In realtà il segreto di Eros per restare in forma è semplicemente essere un papà attivo che segue sempre i suoi figli. Il cantante ha anche raccontato: “Mi alzo alle tre di notte per andare a registrare”.

E della sua musica dice: “Alcune canzoni ricordano alcuni momenti. Ma soffrire no, il passato è passato”.

Eros Ramazzotti è anche stato vittima di body shaming sui social. Solo qualche anno fa, in seguito ad alcune immagini al mare che lo vedevano protagonista, i fan si sono allarmati per il suo corpo leggermente in sovrappeso. Il motivo? Leggendo i commenti di alcuni fan accaniti del cantante sul web, potrebbe essere duplice: il primo, ovviamente, la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, con cui aveva ormai una relazione stabile da parecchi anni, sia di fidanzamento sia di matrimonio.

E, anche di salute. Il cantante di “Aurora” e “Un’emozione per sempre” ha recentemente subito un’operazione alle corde vocali che lo ha costretto a fermarsi per un po’. Questo magari, avrebbe potuto condizionare anche la sua condizione fisica, soprattutto durante le feste in cui, si sa, è molto più difficile seguire una dieta.

Eros Ramazzotti e la sua forma fisica in concerto

Oltre a mangiare bene e seguire una dieta equilibrata, come quella mediterranea, Eros Ramazzotti si tiene sicuramente in forma con il tour. Il suo ultimo, Battito Infinito World Tour, dopo aver girato le principali città europee e italiane, continua con le date in Europa nel 2023.

Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela, sono state le ultime tappe oltreoceano. Prossimamente ripartirà alla conquista dell’Europa.