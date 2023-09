La dieta del Dr Migliaccio è un tipo di regime dimagrante che promette di perdere 3kg in soli 7 giorni. Ma in cosa consiste? E’ uno dei metodi più efficaci per dimagrire: ecco la dieta.

La dieta del Dr Migliaccio: come perdere 3kg in 7 giorni

Il compianto professionista, il Dr Migliaccio scomparso nel gennaio del 2020, aveva concepito uno schema alimentare semplice ed efficace, capace di far dimagrire 2 kg nel giro di appena 3 giorni.

La dieta dei 7 giorni del professor Migliaccio è ipocalorica, per questo motivo non va seguita per più di 72 ore. Con essa si consiglia comunque di assumere un quantitativo minimo di 2 litri di acqua ogni giorno e di fare attività fisica costante anche a livello non elevato.

Va bene una passeggiata a passo svelto per una quarantina di minuti anche 3 o 4 volte a settimana. È vero che con la dieta dei 7 giorni del professor Migliaccio si perde peso nel brevissimo periodo, ma il compianto dottore ha sempre consigliato poi di moderare l’assunzione di alimenti non salutari come fritture, dolci e quant’altro.

Questo in favore di una alimentazione più sana che poggi su frutta e verdure fresche di stagione, sulla frutta secca, sul pesce, su una giusta assunzione di carboidrati giornaliera e con la integrazione di cibi quali uova ed ogni tanto carne rossa.

Il menu della dieta Migliaccio va ripetuto per due volte, con l’ultimo giorno che di solito coincide con la domenica e nel quale possiamo toglierci qualche sfizio a tavola. Ma senza esagerare. In quel caso limitiamoci a 60-80 grammi di pasta e ad una fetta non grande di carne, o ad una porzione di pesce per pranzo.

Dieta dei 7 giorni del Dr. Migliaccio: cosa mangiare?

La dieta dei 7 giorni del compianto dottor Migliaccio, come anticipato, va seguita appunto per una settimana non di più, per non incorrere in gravi mancanze nutrizionali. Cosa mangiare in questa dieta dimagrante? Ecco il menu con alcuni spunti consigliati.

Colazione: latte 1,8% (parzialmente scremato) g 100, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero, una fetta biscottata.

Oppure: tè o orzo a piacere con un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate; Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro da g 125 anche alla frutta; Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato una confezione da g 80; pomodori o insalata o fagiolini; pane g 40 (mezza rosetta) o un pacchetto di crackers da g 25.

Merenda: un cioccolatino da g 10 o un mandarino; Cena: petto di pollo g 130 (peso netto e crudo); insalata verde mista o zucchine a piacere; un cucchiaino di olio extravergine d’oliva; pane g 40 (mezza rosetta).

Altro menu consigliato:

Colazione: latte 1,8% (parzialmente scremato) g 100, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero, una fetta biscottata.

Oppure: tè o orzo a piacere con un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate.

Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro da g 125 anche alla frutta.

Pranzo: formaggio light spalmabile g 60; pomodori o insalata o fagiolini a piacere; un cucchiaino di olio pane g 40 (mezza rosetta) o un pacchetto di crackers da g 25.

Merenda: un cioccolatino da g 10 o un mandarino.

Cena: pesce g 140 (peso netto e crudo); insalata verde mista o zucchine a piacere; un cucchiaino di olio; pane g 40 (mezza rosetta).