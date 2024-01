Dieta drenante: i consigli dell’esperto

In seguito a un periodo di sforzi e bagordi come quello natalizio o anche subito dopo l’estate, capita di sentirsi gonfi e appesantiti. Per riuscire a ridurre il senso di gonfiore, un regime alimentare come la dieta drenante è l’ideale per tutti i benefici che comporta. Vediamo cosa mangiare e i consigli degli esperti del settore per affrontarla.

Dieta drenante

Un regime del genere non è solo utile per eliminare i chili in eccesso, ma la dieta drenante apporta benefici anche da un altro punto di vista. Infatti, questo programma alimentare permette di contrastare l’acqua in più e quindi la ritenzione idrica, considerata, insieme alla cellulite, uno degli inestetismi peggiori da combattere.

Al giorno d’oggi sono tantissime le diete che hanno una funzione e uno scopo depurativo o detox, appunto. Questo stile alimentare si contraddistingue da altri regimi dimagranti in quanto permette di assumere moltissimi liquidi durante l’arco della giornata. L’obiettivo di un regime alimentare del genere è riuscire a ridurre il gonfiore in eccesso.

Con la dieta drenante si vanno a eliminare i liquidi in eccesso, ma anche il ristagno dei fluidi per cui è bene evitare di inserire nel proprio programma nutrizionale alcuni alimenti che sono ricchi di sale e grassi. Inoltre, una buona e corretta idratazione è utile per migliorare il sistema linfatico e quindi drenare eliminando così le scorie in eccesso.

Il focus principale di una dieta del genere non è tanto il conteggio delle calorie, quanto l’idratazione che deve essere fondamentale. Non ci sono poi particolari fasi da seguire, ma è bene bere a sufficienza proprio per eliminare i gonfiori.

Dieta drenante: cosa fare

Secondo il parere degli esperti in questo settore, seguire la dieta drenante significa inserire all’interno del proprio programma alimentare una serie di cibi che hanno proprio questa funzione. Così facendo, il proprio fisico si assottiglia riuscendo a ridurre non solo i chili di troppo, ma anche l’eccessivo gonfiore e pesantezza che si avverte allo stomaco.

Come al solito, l’idratazione è la fonte principale, per cui è bene bere fino a due litri al giorno di acqua naturale possibilmente lontano dai pasti. Non devono poi mancare una serie di verdure come zucchine, carote, cavolfiore e rucola che hanno il compito di saziare, ma anche di ridurre il gonfiore in eccesso.

Secondo l’opinione degli esperti nel campo della nutrizione, seguire la dieta drenante e quindi consumare piatti come grassi buoni, ma anche pesce e pollame, non comporta benefici soltanto da un punto di vista fisico e nutrizionale, ma offre vantaggi per la pelle e la mente che si sente maggiormente fresca e reattiva al tempo stesso.

Sono poi da eliminare tutti quei grassi come fritture, condimenti salati, zuccheri, formaggi, ecc. Oltre all’acqua, non bisogna dimenticare di assumere anche tisane o tè che abbiano un effetto o potere drenante. Un altro utile consiglio è quello di consumare i vari pasti in modo lento masticando piano senza abbuffarsi e ingozzarsi eccessivamente.

Dieta drenante: integratore migliore

