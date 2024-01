Veronica Ruggeri è nota per essere un’inviata di punta della trasmissione di Italia 1 Le Iene. Sui social è divenuta molto seguita anche per la sua storia con il collega Nicolò De Devitiis. Ecco la dieta sana ed equilibrata della giornalista.

La dieta sana ed equilibrata di Veronica Ruggeri

Veronica Ruggeri nata a Borgotaro, in provincia di Parma, classe 1991, dopo il diploma al liceo scientifico arriva ad un passo dall’intraprendere la carriera militare. Fin da ragazza Veronica ha una grande passione per il basket, attività che porta avanti parallelamente alla scuola. Finisce poi sui banchi della facoltà di Economia a Parma.

Nel 2011 partecipa al concorso di Miss Italia ed inizia a posare per alcuni cataloghi. L’anno dopo prende parte come presentatrice ad una serie di spettacoli con protagonisti i comici di Zelig. Ma la svolta avviene nel 2013 quando diviene inviata de Le Iene.

Nel programma Mediaset l’inviata realizza servizi molto apprezzati dal pubblico. Si tratta di inchieste dedicate a particolari temi, come la violenza sulle donne, il body shaming, le malattie rare, la bulimia e l’anoressia. Ma ha anche realizzato reportage sulla pedofilia, prostituzione minorile e stalking.

Dal 2019 è fidanzata con la Iena Nicolò De Devitiis e i due sono molto apprezzati sui social dove pubblicando pezzi della loro vita con tanta comicità. Proprio sui social la Ruggeri è molto amata anche per il suo aspetto, con un fisico longilineo e allenato. Infatti la Iena fin da piccola ha amato lo sport, e ha provato davvero di tutto, dal canyoning alla Formula 1.

Come si tiene così in forma? Lei stessa ha rivelato su Instagram, che uno dei suoi alleati per un fisico invidiabile è il reformer pilates. Della dieta invece la Ruggeri, che per le Iene ha condotto l’inchiesta sul semaglutide, farmaco per il diabete usato impropriamente per dimagrire, dice che le piace seguire una dieta sana ed equilibrata, senza rinunciare a nulla.

Dalla pizza alla pasta, la giornalista mangia tutto con criterio e nelle giuste porzioni e dimostra che davvero non bisogna escludere nulla dalla propria dieta, soprattutto se ci si allena.

Veronica Ruggeri e la dieta: cosa mangia la giornalista?

Veronica Ruggeri, giornalista e inviata del programma d’inchiesta Le Iene, a 32 anni è in perfetta forma. Questo è merito del suo stile di vita sano ed equilibrato e anche della sua passione per lo sport. Da sempre infatti Veronica è una ragazza sportiva e oltre a tenersi abitualmente in forma con il pilates, ama cimentarsi in nuovi sport, anche pericolosi, seppur con tutte le dovute precauzioni.

Anche grazie al suo lavoro a volte ha la possibilità di vivere emozioni fuori dal comune, come quando è sfrecciata su una Formula 1 biposto a 265 km/h. Adora andare in giro per il mondo e i suoi viaggi sono praticamente sempre “active”, sia in patria, sia all’estero. Per esempio ha fatto surf a Bali, canyoning in Italia e immersioni in Sudafrica.