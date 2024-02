All’inizio del nuovo anno tra i buoni propositi dovrebbe esserci “smetto di bere alcol”. Vediamo, di seguito, tutti i benefici per l’organismo del non bere alcolici.

I benefici del non bere alcol

Quando si smette di bere alcolici, quest’ottima decisione comporta innumerevoli effetti benefici per la salute e per il benessere generale. Andiamo alla scoperta di tutti i benefici del dire stop all’alcol, e l’importanza di limitarne almeno le dosi.

L’alcol è nemico giurato del nostro organismo: una volta ingerito, viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dalla prima parte dell’intestino. Successivamente entra nel circolo del sangue, quindi nel fegato che lo metabolizza alla velocità di circa un bicchiere ogni ora. Allo stesso tempo continua a diffondersi nei diversi organi. Circa il 90%, viene quindi espulso dal fegato, mentre il restante 10% viene eliminato attraverso l’urina, la sudorazione e il respiro.

L’alcol non solo nuoce all’organismo ma incide anche sulla salute mentale, è causa primaria di incidenti e contribuisce a episodi di violenza. E inoltre ha un ruolo fondamentale in alcune malattie infettive ed è un fattore di rischio per cardiopatie e malattie croniche come il cancro. Ecco per tutte queste ragioni, e ancora altre, è consigliato strettamente non bere alcol e limitarne l’assunzione. Ecco, invece, tutti i benefici di quando si smette di bere.

Da un migliore equilibrio ormonale a un sistema immunitario più forte, fino alla riduzione del rischio di malattie cardiache, epatiche e tumorali. Inoltre, si ha maggiore consapevolezza di sé, fiducia in se stessi e autostima. A giovarne è l’intero corpo e mente.

Altri benefici del dire stop all’alcol sono: sonno di qualità superiore, un incremento dell’energia e un miglioramento della digestione, una maggiore luminosità della pelle e più idratazione. Anche il fegato, responsabile della metabolizzazione dell’alcol, inizierà a resettarsi e a ripararsi.

Anche il sistema immunitario dovrebbe rafforzarsi, riducendo la probabilità di malattie, infiammazioni e infezioni. Apprezzerete anche miglioramenti in termini di lucidità e acutezza mentale, il che si riverserà positivamente in ogni aspetto della vostra vita.

Quando non si beve alcol, per un periodo limitato oppure per sempre ancora di più, ci sono tantissimi benefici per il corpo e per la mente. In generale la tua salute ti ringrazierà: abbiamo visto quanti benefici questo buono proposito comporta da un sonno migliore, a più energia e lucidità, al sistema immunitario rafforzato e tanti altri.

Ma come riuscire a dire addio all’alcol, senza cadere nell’astinenza? Per non ricadere nelle cattive abitudini, ogni tanto si può fare almeno all’inizio qualche eccezione ma sempre in modo ragionato e occasionale. Bere in modo sporadico un bicchiere di vino, magari durante una cena, non vuol dire poi fare uso (abuso) di nuovo di alcol. Un altro consiglio è di sostituire il bicchiere di alcol con estratti a base di frutta, come frullati e smoothie.