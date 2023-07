Glutei sodi per l’estate: consigli e rimedi

I glutei sodi non sono la conseguenza di un miracolo, ma il risultato di una serie di allenamenti, mirati e regolari, grazie ai quali, gradualmente, è possibile sviluppare glutei da sogno, in vista dell’estate, ma non solo. Vediamo i dettagli.

Glutei sodi per l’estate

La parte posteriore del corpo umano è costituita dal più grande gruppo muscolare di tutto il corpo, i glutei, per l’appunto, che sono noti per la loro forza e per la loro potenza e che, in realtà, si compongono di tre gruppi separati: il grande gluteo, il gluteo medio e il piccolo gluteo.

Allenare i glutei vorrà dire non solo sviluppare glutei sodi e alti, perfetti per l’estate, ma garantire al proprio organismo una serie di altri benefici, come, ad esempio:

Una migliore circolazione sanguigna e, di conseguenza, un diverso impatto sulla cellulite;

e, di conseguenza, un diverso impatto sulla cellulite; Minore fatica quando si cammina, si va a correre o si salgono le scale;

quando si cammina, si va a correre o si salgono le scale; Basso rischio di incidenti (sindrome da stress tibiale mediale, mal di schiena, dolore alle ginocchia);

(sindrome da stress tibiale mediale, mal di schiena, dolore alle ginocchia); Un core ben allenato , proprio perché, durante l’esercizio fisico, sia la schiena che l’addome sono coinvolti e, di conseguenza, queste due parti del corpo saranno più piatte e più forti;

, proprio perché, durante l’esercizio fisico, sia la schiena che l’addome sono coinvolti e, di conseguenza, queste due parti del corpo saranno più piatte e più forti; Una postura migliore e, di conseguenza, maggiore capacità nella corsa e nel salto;

e, di conseguenza, maggiore capacità nella corsa e nel salto; La capacità di bruciare più calorie e più in fretta.

Glutei sodi per l’estate: consigli

Gli squat, gli affondi e gli slanci sono esercizi fisici studiati per lo sviluppo di glutei sodi e alti. Esistono versioni diverse dello stesso esercizio e ogni versione si prefissa lo stesso scopo. Man mano che si prosegue con la propria routine di allenamento, poi, sarà possibile svolgere gli stessi esercizi con qualche aggiunta, come, ad esempio, dei pesi o gli elastici.

Durante l’esercizio fisico è molto importante mantenere una postura corretta per evitare degli incidenti e, allo stesso tempo, è anche molto importante eseguire gli esercizi correttamente per essere sicuri di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Gli allenamenti per glutei sodi e alti vanno eseguiti per almeno tre volte alla settimana. Questo perché il riposo è fondamentale per il muscolo, per riprendersi e per costruirsi correttamente.

Glutei sodi per l’estate: miglior rimedio

Gli esercizi fisici per i glutei alti e sodi possono essere svolti da chiunque, anche da persone che non si sono mai allenate o che si sono allenate poco nel corso della propria vita. L’importante, a seconda dei casi, è approcciarsi all’esercizio fisico gradualmente, stabilendo, all’inizio, standard bassi per essere sicuri di ottenere dei risultati e non scoraggiarsi.

Non solo l’esercizio fisico, ma anche l’alimentazione dovrà subire una variazione. Posto che questa deve essere corretta, per glutei alti e sodi si consiglia di aumentare il consumo di fibre e proteine e, ovviamente, di bere molta acqua, tanto più che siamo in estate e il bisogno di bere aumenta.

