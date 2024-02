Federico Gatti calciatore italiano, difensore della Juventus e della nazionale italiana, 25 anni, dalla buona tecnica e velocità rivela i suoi segreti a tavola. Ecco la dieta del calciatore.

La dieta di Federico Gatti: cosa mangia il calciatore

Federico Gatti calciatore della nazionale italiana, classe ’98, attuale difensore della Juventus, nel 2021 è passato a titolo definitivo al Frosinone, in Serie B, poi nel 2022 viene acquistato per 7,5 milioni di euro, più bonus, dalla Juventus, che contestualmente lo lascia in prestito a Frosinone fino al termine della stagione. Nell’estate 2022 arriva alla Juventus guidata da Massimiliano Allegri. Il 31 agosto seguente, a 24 anni, fa il suo esordio in Serie A e contestualmente in maglia bianconera.

Abile nella velocità e nella tecnica, Gatti rivela il suo passato da carpentiere ma il “calcio è sempre stata la mia più grande passione: non ha mai smesso di farmi sentire vivo!”, dice. La sera si allenava ma di giorno lavorava in cantiere da muratore, da serramentista, riparava i tetti. Insomma, viveva per il calcio, ma il calcio non gli bastava per vivere. Fino all’esordio in Serie A. Ma come si tiene in forma il calciatore della Juve?

Gatti è stato uno dei migliori difensori centrali della Serie BKT 2021-22. A partire dall’ultima stagione, sta sfruttando la possibilità di confrontarsi con attaccanti di livello certamente superiore. Sacrifici e vita sana. Queste le chiavi dell’ascesa di Gatti, che è partito dalla promozione arrivando in Serie A e poi anche in Nazionale.

Il difensore si è sempre preso cura del suo corpo con la giusta alimentazione, “mi sento un vichingo, non mollo mai” disse a proposito della sua dieta. Secondo Gatti non basta giocare bene se vuoi crescere, ma quello che ti fa emergere è la testa, non bisogna accontentarsi mai.

Federico Gatti e la dieta del difensore della Juventus

Federico Gatti, attuale difensore della Juventus, acquistato direttamente dal Frosinone in Serie B, 25 anni, è uno dei calciatori di punta della squadra bianco nera. Quando giocava a Frosinone, il direttore sportivo Angelozzi lo definì “Un Chiellini con i piedi di Bonucci”.

La sua dieta, da sempre sana e bilanciata, lo aiuta a tenersi in forza e giocare al meglio in campo. Al di là della carriera, invece, nel privato è molto riservato, usa poco i social e solitamente carica solo foto con la maglia della Juventus. Tra le sue passioni, oltre il calcio, ci sono i tatuaggi, tra cui uno evidentissimo sul braccio sinistro: “Sono tutti dedicati alla mia famiglia, il percorso della vita. Sono figlio unico, ma spero di fare tanti figli”, racconta Gatti.