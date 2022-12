Moise Kean è diventato l’uomo in più della Juventus. L’attaccante bianco nero ha iniziato a seguire una corretta alimentazione che l’ha reso più energico e forte. Ecco la dieta di Kean.

La dieta di Moise Kean

Classe 2000, Moise Kean esordisce da giovanissimo, segna subito, vince trofei con la Juve.

Bomber di scorta, ruolo non semplice, si è tenuto in forma e ha seguito una dieta sana ed equilibrata. Ecco di cosa si tratta.

Senza entrare strettamente nello specifico, Moise Kean ha parlato della dieta in alcune interviste e ha detto che non si alimentava come dovrebbe fare un atleta professionista: “Mi sono messo a lavoro per dare un ottimo risultato ed è venuto bene. Mi sono allenato tantissimo durante i sei mesi qua, mi sono messo a dieta.

Non riuscivo a tirare giù chili, poi ho smesso di mangiare un po’ di cose. Non era facile, mangiavo cose non ideali”, ha rivelato l’attaccante della Juve.

Lui stesso al termine partita contro la Roma non ha negato di essersi sottoposto a una dieta davvero molto rigida, con Massimiliano Allegri che è stato determinante per la buona riuscita di essa.

In questo modo dunque ha perso la bellezza di 6 kg in poche settimane ed è per questo motivo che ora è decisamente molto più scattante in campo e anche il fiuto del gol è tornato quello dei tempi d’oro.

Avere 6 kg in meno per uno sportivo può davvero segnare la differenza tra un giocatore mediocre e un possibile campione, dunque non ci sono dubbi che ha avuto modo di poter realizzare uno splendido risultato.

Cibi vietati per i calciatori

Ovviamente un atleta non deve nemmeno prendere in considerazione l’idea di mangiare dei dolci e soprattutto di bere degli alcolici, con queste bevande che portano a lievitare.

Lo stesso dicasi per le bevande gasate, dunque molto meglio un sano bicchiere d’acqua piuttosto che qualche bibita ricca di bollicine ed estremamente zuccherate.

La cosa più importante è ovviamente stare molto attenti ai dosaggi perché uno dei più grandi errori è quello di fare le porzioni a occhio, situazione che potrebbe portare davvero a un aumento pazzesco del peso. La verdura e la frutta saranno sicuramente entrati nella dieta di Kean.