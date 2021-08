La dieta di fine estate è un regime alimentare che consente di perdere in poco tempo quegli odiosi chili di troppo che non ci fanno sentire a nostro agio. Ecco quindi il regime alimentare per perdere 5 kg in tre giorni.

Dieta di fine estate: come funziona?

La dieta di fine estate è un regime alimentare ipocalorico che risulta efficace a breve termine. Questo perché si prediligono alimenti proteici rispetto ai grassi e ai carboidrati, in modo da riattivare il metabolismo. Gli alimenti proteici, infatti, richiedono un processo digestivo importante, che si può protrarre fino a 12 ore. D’altro canto, però, affaticano i reni, che hanno più difficoltà per smaltirle. Perciò, è importante bere con regolarità almeno 2 litri d’acqua al giorno, in modo da mantenersi idratati e da facilitare l’eliminazione delle scorie in eccesso.

In questo modo, l’organismo sarà depurato dalle scorie e la pancia risulterà piatta e meno gonfia.

Nella dieta di fine estate è previsto anche il consumo di frutta e verdura, ma sono banditi alcolici, bevande zuccherate, alimenti grassi o cibi già pronti, siano essi dolci o salati. Vediamo quindi come è composto il menù.

Dieta di fine estate: il menù

Il menù del primo giorno della dieta di fine estate prevede una colazione a base di spremuta d’arancia, caffè o tè senza zucchero, una fetta di pane integrale e del formaggio.

Lo spuntino di metà mattina prevede un kiwi, mentre il pranzo si compone di 100 grammi di carne magra, una porzione di fagioli verdi e una di carote. La merenda consiste in una mela e in una tazza di tè senza zucchero, mentre la cena prevede tè o caffè nero, una fetta di pane integrale e del tonno al naturale.

Il menù del secondo giorno prevede una colazione a base di un uovo sodo, una fetta di pane, mezza banana e tè o caffè non zuccherato.

Il pranzo è composto da 100 grammi di filetto di manzo e insalata mista con carote, mentre la cena prevede 6 cracker e 90 grammi di formaggio magro. Come spuntino, è previsto tè non zuccherato e mezza banana.

Infine, il menù del terzo giorno della dieta di fine estate prevede una colazione a base di 30 grammi di formaggio, 5 cracker, una mela e tè o caffè nero. A pranzo è previsto una piccola porzione di carote e cavolfiore, una scatoletta di tonno al naturale e due palline di gelato alla vaniglia. A cena, invece, si mangia uovo sodo e una fetta di pane integrale. Come spuntino è previsto una tazza di tè senza zucchero, una mela e una piccola porzione di finocchi e sedano.

Dieta di fine estate: le controindicazioni

La dieta di fine estate è un regime alimentare last minute, adatto soprattutto a perdere liquidi in eccesso e a ridurre il gonfiore dovuto a un regime alimentare sregolato e poco bilanciato. Essendo una dieta stringente, può essere seguita solo per 3 giorni e non è adatta a chi soffre di patologie come il diabete.