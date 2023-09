La dieta Flachi è stata inventata dalla D.ssa Evelina Flachi, tra le più importanti esperte in Scienza della Nutrizione. Ma in cosa consiste? Ecco la dieta Flachi con indicazioni e controindicazioni.

Dieta Flachi: indicazioni e controindicazioni

La dieta dimagrante ideata dalla dottoressa Evelina Flachi, rinomata nutrizionista e ospite fissa del programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, nonché sua seguace, permette di ritrovare il giusto benessere e sentirsi nuovamente bene con se stessi. Come? La formula vincente è 5-1-5-1-5 per dimagrire eliminando il grasso e non i liquidi e, quindi, perdere chili senza rischiare di riacquistarli subito dopo.

Come funziona la dieta dei cinque? La dottoressa Flachi spiega che bisogna suddividere la settimana in due giornate leggere (lunedì e martedì) e una libera (mercoledì) e ancora, tre leggere (giovedì, venerdì,

sabato) e una libera (domenica).

Per giornata libera, ovviamente non si intende abbuffarsi di tutto e senza freni: significa, invece, scegliere un solo pasto dove si può trasgredire (per esempio, mercoledì a cena pizza o domenica a pranzo pasta al forno). E poi, per evitare di commettere errori, basta seguire la formula 5-1-5-1-5.

5 nutrienti a colazione, pranzo e cena: carboidrati (pasta, riso, pane), proteine (pesce, carne magra, uova, legumi), grassi vegetali (olio extravergine d’oliva), minerali e vitamine (frutta, verdura). E 1 solo nutriente dominante per gli spuntini di metà mattina e pomeriggio (proteine o zuccheri).

Per esempio: a colazione, latte, caffè, pane integrale e marmellata; a pranzo, gnocchi al ragù e pomodori in insalata; a cena, minestrone di riso e verdure, filetto di pagello al limone, insalata di asparagi, frutta; per gli spuntini, un frutto di stagione o uno yogurt magro o una piccola scaglia di grana o due fette di bresaola.

Le porzioni consigliate nella dieta Flachi sono: 70-80 g di pasta o riso (30-40 g per primi in brodo), 130-170 g di carne bianca (2 volte alla settimana), 100 g di carne rossa (1 volta), 200-250 g di pesce pulito (3 o 4 volte), 50-70 g di salumi (1 volta), 70-100 g di formaggi freschi (1 volta), 30-50 g di formaggi stagionati (1 volta), 40 g di pane. Almeno 4 pasti alla settimana con proteine vegetali (cereali e legumi).

Per condire, invece, è consigliabile usare solo olio extra vergine d’oliva (20 g al giorno), limone, aceto (anche balsamico o di mele) e poco sale (5-8 g al giorno).

La dieta Flachi: le controindicazioni

L’ideatrice della dieta, Evelina Flachi è conosciuta dal grande pubblico perché da anni partecipa ad importanti trasmissioni televisive nazionali e da sei anni ha una rubrica su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici.

La dieta, secondo Evelina Flachi, è uno stile di vita alimentare che deve tener conto delle individuali esigenze dell’organismo e dell’individuo nel suo insieme. La dieta si fa con criterio e seguiti da esperti, mai fai da te.

Nella sua dieta non deve mancare l’acqua, almeno 2 litri al giorno. A dare le giuste indicazioni è proprio la dottoressa Flachi sul suo portale ufficiale:

“L’acqua è sempre il miglior alleato per mantenere il benessere del nostro organismo. Un bicchiere al mattino concorre a risvegliare il ricambio e a favorire un buon transito intestinale. Poi sono ottimi per idratare e remineralizzare l’organismo anche i centrifugati e gli estratti di frutta e verdura fresca, oltre a infusi e tisane”, ricorda la dottoressa.

Per evitare il gonfiore, poi, è necessario bere un bicchiere d’acqua tiepida con 1/4 di succo di limone e terminare con una tisana depurativa a base di elementi detox tarassaco o cardo mariano. Ci sono controindicazioni? La dieta Flachi è abbastanza in stile mediterraneo, ipocalorica ed equilibrata.

Secondo alcuni esperti però manca una parte dedicata all’attività fisica e inoltre la giornata di riposo il mercoledì, dopo soli due giorni di dieta, è sbagliata: meglio concentrarle il sabato e la domenica, per venire incontro ai ritmi sociali della maggior parte delle persone. Anche dal punto di vista metabolico.