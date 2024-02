Franca Molluzzo popolare sui social come personal trainer e food blogger, 31 anni, rivela ricette e segreti per tenersi in forma. Ecco la dieta della fitness addicted.

La dieta di Franca Molluzzo

Franca Molluzzo, nota sui social come Instagram dove ha un seguito di 120mila followers, è una personal trainer e blogger di 31 anni della provincia di Milano. All’eta di 23 anni Franca ha deciso di condividere sui social un suo disagio legato al cibo, un’ossessione che poi è riuscita a controllare e che le ha permesso di scoprire una grinta ed una forza che non pensava di avere.

Nel 2014 nasce Hungry Franky su Instagram e qui, su questo social, sono state gettate le basi per arrivare ad oggi a vivere di questo sito diventata da passione a lavoro. Nel 2018 Molluzzo si è certificata presso la scuola SNPT come personal trainer coronando un sogno di anni prima, ha poi abbandonato gli studi in psicologia per qualche anno per dedicarsi proprio al mondo del fitness e alla nutrizione.

Ha scritto un libro, Fit & Eat, creato un metodo di nutrizione. Ecco in cosa consiste per lei la dieta, senza dire addio a nulla. Franca considera il cibo in modo “nuovo”, prima non lo aveva mai associato a una dieta, visto come funzionale. “Tutto iniziava dal concetto di… ho fame, mi piace, lo mangio”, dice la personal trainer.

Da adolescente racconta di aver avuto problemi con l’alimentazione e con il suo corpo. “Una gran spinta me l’ha data la mia famiglia insieme alla possibilità di condividere il mio percorso sui social”. Così ha scoperto nuovi modi di vivere alimentazione e fitness, gratificanti, meno punitivi. Da quel momento ha iniziato anche lei ad avere comportamenti sani e di equilibrio legati al cibo e all’allenamento e così ha iniziato anche a riscuotere successo sui social.

Dell’allenamento invece, sempre sul suo canale social e sito web Franca Molluzzo rivela come è meglio allenarsi e in che modo, in base ai propri obiettivi. Ad esempio per la food blogger è meglio allenarsi dalle due alle tre volte a settimana; dipende poi da età, obiettivi, dallo stato fisico individuale. Chi ha come lei “una programmazione ‘da gara’ deve prevedere un volume molto più alto. Alimentazione e integrazione devono supportare lo sforzo”.

Franca Molluzzo e la dieta: come tenersi in forma?

Franca Molluzzo o meglio Hungry Frank come la conoscono sui social è diventata molto popolare come personal trainer, scrittrice di un libro sulla nutrizione e consigliera di ricette fitness e fit e di uno stile di vita sano, ma senza privazioni. La 31enne della provincia di Milano ha aperto anni fa un sito blog dove è di ispirazione per migliaia di ragazzi e ragazze che si avvicinano al mondo fitness.

Molluzzo segue da sempre un allenamento con i pesi e dice essere essenziale a tutti quelli che vogliono allenarsi con lei. Lavorare con i pesi, ricorda la personal trainer, aiuta a tonificare la muscolatura, aumentare la massa magra, diminuire quella grassa. Una percentuale di massa magra maggiore vuol dire un metabolismo più attivo. Quindi sempre usare pesi e bilancieri quando ci si allena. Ma qual è il suo tipo di allenamento quotidiano?

“A me piace lo sport a 360° e tutto ciò che è palestra: dal body building, al powerlifting, alla Spartan Race”, dice Franca. Attualmente la blogger si allena sei-sette volte a settimana sia in palestra con circuiti ad alta intensità, sia con la corsa. Questa però è la sua preparazione che ha seguito prima della gara di Hyrox, una disciplina nuova.

La competizione prevede un chilometro di corsa, una stazione di esercizi ad alta intensità o di forza e un altro chilometro di corsa. Tutto per otto stazioni di esercizi e otto chilometri di corsa. “L’impegno e lo sforzo fisico richiesti sono notevoli”.