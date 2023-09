Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip, nel corso degli anni è diventato anche un personaggio televisivo grazie alle partecipazioni in diversi reality, Grande Fratello compreso. Ecco la dieta rivelata da Giacomo Urtis.

La dieta di Giacomo Urtis: cosa mangia il chirurgo delle star?

Giacomo Urtis noto per essere il chirurgo estetico di numerosi vip italiani è nato a Caracas classe 1977, (ha 45 anni), ed è in Venezuela che ha trascorso i suoi primi anni. Poi il ritorno in Sardegna, ad Alghero, paese d’origine dei genitori, dove ha studiato medicina e chirurgia. Urtis si è laureato nel 2002 all’Università di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Successivamente, all’Università degli Studi di Milano ha conseguito il master in chirurgia estetica.

A lui fanno capo la “Dr Urtis Clinic”, una catena di studi dentistici in Italia e un centro di prodotti cosmetici anche a Londra. Il chirurgo si è sottoposto a tanti interventi estetici che hanno cambiato la sua fisionomia.

Ha cominciato con il lifting per eliminare i segni del tempo sul viso e non si è più fermato: il suo addome sarebbe frutto di una liposuzione unita a innesti di muscolo. Ora ha bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e un fondoschiena dalla forma “a diamante” che ricorda quello dei ballerini brasiliani.

Giacomo Urtis, per chi non lo conoscesse tramite social, ha partecipato come ospite a numerosi salotti televisivi, e anche reality. Tra i concorrenti dell’Isola dei famosi; e concorrente del GF Vip 5 e 6. Ma cosa sappiamo della sua dieta per tenersi in forma, oltre che degli interventi per scolpire il fisico?

Giacomo Urtis e la dieta: cosa mangia il chirurgo?

Giacomo Urtis, chirurgo estetico dei vip, 45enne in splendida forma, si tiene in forma grazie agli interventi che ripete di continuo, quasi in modo ciclico. Che cos’è il bracciale che fa passare la fame, inventato dal chirurgo e inserito nella sua dieta? Urtis ha scoperto che la menta e l’artemisia servivano a saziare.

Queste essenze agiscono sull’odorato verso specifiche aree del cervello. Tali aree sono quelle dell’ipotalamo e del sistema limbico, le principali responsabili di risposte emotive, emozionali e comportamentali. Per attivare la loro funzione inibitoria, basta inalarle alternativamente attraverso entrambe le narici dalle 4 alle 6 volte per fragranza.

Per rendere più agevole l’inalazione degli aromi, nacque l’idea del bracciale AG Slim, composto da due parti rigide, due parti elastiche in gomma e due gettoni imbevuti di essenza profumata.

Le due essenze sono composte da vari elementi presenti in natura che inalati agiscono a livello centrale, diminuiscono il senso di fame. L’essenza A ha come componente predominante la menta. L’essenza B ha come componente predominante l’artemisia. Il bracciale va indossato tutto il giorno.