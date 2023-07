Giulia Calefato imprenditrice, pr, moglie, madre di due bambini, ha creato Fit Is Beauty per poter condividere la sua passione per il fitness e raccontare la storia quotidiana. Ecco la sua dieta per gambe magre e glutei super sodi.

La dieta di Giulia Calefato per gambe magre e glutei super sodi

Il metodo messo a punto dall’imprenditrice e fitness influencer Giulia Calefato si basa su un percorso di benessere che prevede due ingredienti fondamentali: mangiare bene e sano, preferendo alimenti naturali e non industriali o raffinati, e dedicare qualche minuto ogni giorno all’esercizio fisico.

Così, secondo la blogger, imprenditrice, mamma, moglie e autrice del libro “Fit Is Beauty” snella e tonica in 12 settimane, si può dimagrire in modo duraturo. Nel segno dell’equilibrio e senza fanatismi, come ben sa Giulia, che ha trovato la forza di lasciarsi alle spalle un passato di anoressia (e infatti la pubblicazione del suo libro ha anche lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad ABA, l’associazione fondata da Fabiola de Clercq e impegnata dal 1991 nella prevenzione, informazione e cura dei disturbi alimentari).

Ecco come avere gambe magre e glutei super sodi. Partiamo dagli esercizi fondamentali.

La spinta da terra è un esercizio molto semplice, da eseguire partendo distese supine, che mira a rinforzare la muscolatura della schiena e dei glutei. Come si fa: Parti sdraiata con la schiena a terra, con le ginocchia piegate e i piedi a terra. Solleva il bacino contraendo i glutei e mantieni la posizione.

È un esercizio completo perché coinvolge anche gli addominali. Tutti i muscoli, una volta attivati aiutano la schiena, che così non è sottoposta a troppe sollecitazioni.

Avere glutei alti e sodi è bello, ma una postura corretta, con spalle aperte e braccia toniche può aiutare a risultare più sexy e a mettere in risalto il seno. Per questo è utile esercitarsi con la tenuta posturale isometrica per allenare i muscoli estensori della colonna e il trapezio.

Come si fa

Per allenare alla tenuta posturale e avere una schiena dritta siediti a terra con le gambe distese e unite, alza le braccia portandole vicino alle orecchie ed estendile verso l’alto come a voler toccare il soffitto tenendo eretta la colonna per tutta la durata dell’esercizio.

Stringi le scapole come se dovessi tenere tra loro una matita. Tieni i palmi delle mani rivolti verso l’interno.

Mantieni la posizione per 30 sec. per 4 volte.

La dieta di Giulia Calefato: cosa mangia l’influencer?

In cosa consiste la dieta di Giulia Calefato per un corpo tonico, definito ed equilibrato? Il suo intero programma di chiama “Wellness Formula” ed è tutto il contrario di una dieta restrittiva.

“Il mio segreto per essere snella e tonica nonostante i miei 46 anni e il poco tempo a disposizione a causa del lavoro e gli impegni famigliari (ho due figli piccoli) è quello di evitare le diete drastiche e di allenarmi tre volte a settimana”, ha confessato Giulia.

La fitness blogger evita del tutto le diete restrittive poiché eliminando categorie di alimenti, secondo lei, queste diete scatenano un’irrefrenabile voglia di mangiare proprio ciò di cui ci si priva, con la conseguenza di cedere alle tentazioni e, inevitabilmente, di ingrassare.

Secondo Giulia la regola principale per conquistare la forma è buttar via la bilancia, abbandonare il conteggio calorico, abbassare lo stress eliminandone il più possibile le fonti e nutrirsi scegliendo cibi naturali non raffinati.