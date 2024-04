La dieta detta Messegue: scopriamo tutto quello che c’è da sapere. Si tratta di un regime alimentare dimagrante in cui mangiare sano seguendo alcune regole di nutrizione. Ecco il menu settimanale.

Dieta Messegue: il menu settimanale

La dieta detta Messegue è un regime alimentare che nasce da un’idea di Marc Mességué, un importante e famoso erborista e dietologo francese, che ideò questa particolare dieta che unisce ad una dieta equilibrata un trattamento depurativo a base di infusi e decotti che permettono di dimagrire velocemente, accelerare il metabolismo, senza troppi problemi, anche in un solo giorno. E’ adatta a chiunque, anche a tutte quelle persone che per pigrizia, motivi di tempo o per altre motivazioni non sono in grado di seguire per troppo tempo una dieta con attenzione e regolarità.

Inoltre in questa dieta si usano molte erbe e radici per rendere i cibi più saporiti e che migliorano la salute generale con le loro proprietà benefiche. Eccone alcuni dei più usati:

Aglio ricco di potassio e di fosforo, aiuta a combattere l’eccesso di glucosio nel sangue e il colesterolo.

Aneto è una pianta erbacea invernale, che si usa fresca nelle insalate e si accompagna molto bene al pesce, alle patate bollite, agli yogurt magri. Ha effetto digestivo, antispasmodico e diuretico.

Basilico oltre all’inconfondibile profumo, ha virtù antistress, antifatica e antiemicrania.

Tiglio ha virtù calmanti, antispasmodiche, digestive ed effetti benefici sulla circolazione.

Ecco un menu settimanale tipico della dieta Messegue, che promette di far dimagrire in poco tempo velocemente.

Lunedì

Colazione: spremuta di pompelmo non zuccherata + 2 fette biscottate + 1 tè

Pranzo: 200 g di frutta fresca con succo di limone + 60 g di pennette integrali al pomodoro + 100 g di manzo bollito con carota, sedano, cipolla, pomodori + 200 g di verdure al vapore

Cena: zuppa di verdure + 50 g di bresaola + sorbetto all’ananas.

Martedì

Colazione: 1 yogurt magro + 2 fette biscottate + 1 caffè con un cucchiaino di dolcificante, senza latte.

Pranzo: 200 g di ananas + 50 g di penne con verdure grigliate + 150 g di salmone affumicato + 120 g di zucchine bollite

Cena: 100 g di melanzane grigliate + 200 g di passato di verdure con crostini + sformato di ricotta e spinaci.

Mercoledì

Colazione: 1 frutto di stagione + 2 fette biscottate + tè

Pranzo: 120 g di verdure crude in pinzimonio + straccetti di manzo con le verdure + insalata verde + 1 mela cotta con un cucchiaino di miele

Cena: insalata mista di lattuga, pomodori, finocchi, cetrioli + patate al cartoccio con formaggio + 150 g di kiwi.

Giovedì

Colazione: spremuta di pompelmo non zuccherata + 2 fette biscottate + tè

Pranzo: 200 g di verdure grigliate + 240 g di polpa di tacchino alla griglia + 2 albicocche

Cena: 1 hamburger di tacchino + 200 g di carote, zucchine e mais + 150 g di mele con un cucchiaino di uva sultanina e pinoli.

Venerdì

Colazione: 1 yogurt magro + 2 fette biscottate, + caffè con un cucchiaino di dolcificante, senza latte.

Pranzo: 150 g di finocchi gratinati con 30 g di parmigiano + 60 g di spaghetti integrali al pomodoro + 100 g di fesa di vitello alla piastra + mousse di mel

Cena: 200 g di ananas e kiwi + consommé preparato con 1,5 litri d’acqua, 150 g di manzo, un osso di vitello, una carota, sedano + 150 g di calamari alla griglia + patate lesse.

Sabato

Colazione: spremuta di pompelmo non zuccherata + 2 fette biscottate + tè

Pranzo: 400 g di bietole lessate + 60 g di riso con verdure al vapore + crèpes alla mozzarella + sorbetto all’ananas

Cena: 200 g di verdure alla griglia + 150 g di filetto di branzino al cartoccio + 1 pesca.

Domenica

Colazione: spremuta di pompelmo non zuccherata + 2 fette biscottate + 1 caffè con un cucchiaino di dolcificante, senza latte.

Pranzo: insalata mista con lattuga, rucola, indivia, carote, mais, radicchio + 60 g di spaghetti integrali al pomodoro + 120 g di asparagi gratinati con 20 g di formaggio grana parmigiano

Cena: involtini preparati di vitello e prosciutto cotto passati in padella con salvia e vino bianco + 100 g di carote alla julienne + 1 coppetta di frutti di bosco.

Cos’è la dieta Messegue: menu settimanale

La dieta Messegue, ideata da Marc Messegue, esperto di erbe e nutrizione promette di dimagrire in un solo giorno a settimana. La prima regola di questa dieta dimagrante è consumare solo alimenti provenienti da coltivazioni e allevamenti naturali. Bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua preferibilmente oligominerale e non gassata artificialmente.

E ancora, cucinare i cibi usando solamente i seguenti metodi di cottura (in ordine di preferenza): a vapore, al forno, alla griglia, al cartoccio, bollitura in poca acqua, conservando il brodo di cottura. Consumare ad ogni pasto ed all’inizio del pasto, abbondante verdura cotta o cruda. Consumare ad ogni pasto un solo tipo di alimento associato alla verdura. Ecco le regole principali di nutrizione per dimagrire ed essere in forma a ogni età:

Consumare dolci in quantità modesta e preferibilmente a colazione;

consumare ad ogni pasto un solo tipo di alimento associato alla verdura, seguendo questo schema: no a uova+carne, pasta+carne, riso+carne. Si a verdura+carne, verdura+pane, verdura+patate, verdura+pasta;

usare solo olio a crudo come condimento, sale in minime dosi.