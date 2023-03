La dieta di Guendalina Tavassi: cosa mangia l’influencer?

L’influencer romana Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello grazie al quale è diventata popolare, è spesso ospite del salotto di Canale 5 di Barbara d’Urso. L’influencer romana ha confessato la dieta per restare in forma. Ecco di cosa si tratta.

La dieta dell’influencer Guendalina Tavassi

Nel corso degli anni Guendalina Tavassi si è imposta come influencer sul suo profilo Instagram dando utili consigli anche per la dieta, allentamento e per il cibo. Prima come gieffina e poi nel cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 dove ha mostrato il suo fisico invidiabile. Ma come fa lei stessa a tenersi sempre in forma nonostante abbia tre figli?

Durante il weekend Guendalina non bada ai pasti cercando così di soddisfare il suo appetito, ma durante la settimana è sempre molto attenta a quello che mangia, grazie ad alcuni sostitutivi dei pasti.

Il suo segreto l’ha svelato direttamente sulle stories di Instagram: “Mi chiede sempre come faccio a mangiare schifezze e non ingrassare. Eccolo il mio segreto. Oggi vado di sostitutivo dei pasti. Fast food, panini, pizza… Vi faccio vedere quello che faccio io quando mi sento in colpa”.

L’influencer romana ha confessato: “Il mio weekend parte dal venerdì. Poi il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mi preparo un sostitutivo dei pasti. Se sono a pranzo fuori chiaramente me lo faccio a cena e viceversa”. Inoltre, la seguitissima romana ha detto la verità: ogni volta che pubblica qualche “sgarro” super calorico non lo mangia intero ma ne assaggia soltanto un pezzo.

Guendalina Tavassi e i segreti di bellezza

Guendalina Tavassi pubblica spesso sui social, come tutte le influencer anche i suoi allenamenti in palestra mettendosi alla prova con esercizi e attrezzi duri, ma che danno i loro frutti nel corso degli anni.

Ultimamente, la romana è stata attaccata dagli haters per essere ricorsa nuovamente a un ritocco estetico. “Si, ho fatto una bleferoplastica”, ha svelato la Tavassi mostrando il suo volto “tumefatto” dall’intervento. D’altronde si sa, chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire.