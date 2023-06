Scutigere in casa: come individuarle e scacciarle

Ci sono insetti che possono spaventare e preoccupare proprio per la loro forma e il loro aspetto. Tra questi parassiti che invadono e infestano le case e gli appartamenti, vi sono sicuramente le scutigere che possono disgustare. Scopriamo quali sono le loro caratteristiche, come allontanarle e anche individuare in modo da evitarle in casa.

Scutigere in casa

Sono tra gli insetti maggiormente desiderati e insopportabili, oltre che disgustosi che è possibile trovare in una casa. Le scutigere sono spesso al centro dell’attenzione e sono parassiti appartenenti alla famiglia delle aracnidi, conosciuti anche come millepiedi proprio per le tante zampe che possiedono con cui si muovono liberamente.

In casa poi sono molto presenti al punto che è possibile avvistarle un po’ ovunque: dalla cucina fino alla camera da letto passando per i bagni. Amano sostare in questi ambienti della casa, soprattutto il bagno, poiché è un luogo umido dove sicuramente trovano riparo. Qui è possibile trovarle tra le pareti o anche lungo la vasca da bagno.

Hanno una forma allungata e piatta. Inoltre le scutigere si distinguono da altri insetti per quanto riguarda le dimensioni che possono variare da pochi millimetri a qualche centimetro e sono di colore marrone. La loro forma ricorda un po’ quella di un ragno, dovuto alla famiglia a cui appartengono, ma a differenza dei ragni non tessono ragnatele.

La presenza di questo insetto scatena sicuramente diverse reazioni: alcuni provano disgusto o paura, mentre altri vorrebbero semplicemente eliminarle evitando così di invadere la propria casa. Non sono un pericolo per la salute degli esseri umani e non mordono. Possono essere molto utili poiché cacciano insetti come le cimici, le formiche aiutando a cacciarle dall’ambiente domestico.

Scutigere in casa: cosa fare

Sebbene, come già detto, le scutigere siano innocue, la loro presenza in casa è sicuramente fonte di problemi e causa qualche seccatura. In tal caso, è bene adottare dei piccoli accorgimenti e delle misure che permettano di gestire la loro presenza negli ambienti domestici evitando che proliferino e vi sia una vera e propria invasione.

Prima di tutto,è molto importante individuare le aree di ingresso da dove possono infiltrarsi per entrare nell’appartamento. Si consiglia di fare attenzione a finestre, porte, ma anche a tubature e battiscopa perché proprio qui potrebbero annidarsi. Sarebbe molto utile sigillare questi punti di ingresso in modo da impedirne così l’accesso.

Considerando che amano molto gli insetti come i ragni e le formiche, è bene limitare la presenza in casa di questi parassiti evitando così alle scutigere di entrare. Quindi, tenere un ambiente pulito e in ordine con i contenitori del cibo chiusi ermeticamente impedisce a questi insetti di giungere. Amano gli ambienti particolarmente umidi per cui potrebbe essere utile optare per un deumidificatore soprattutto in cantine e bagni.

Ci sono poi rimedi naturali o repellenti a ultrasuoni quali Ecopest Home che permettono di allontanarle evitando che si avvicinino alla casa.

