Dieta invernale 2023: come tornare in forma dopo le feste

Riuscire a tornare in forma dopo gli eccessi alimentari consumati a tavola durante il periodo delle feste è difficile, ma è possibile affidarsi ad alcuni alimenti di stagione che si possono consumare nella dieta invernale. Un regime che permette di smaltire i chili persi anche grazie alle proprietà dei vari cibi.

Dieta invernale 2023

L’alimentazione da seguire in questo periodo dell’anno è molto importante proprio perché permette di combattere i malanni di stagione e dare la giusta energia alle giornate impegnative di ogni giorno. Il freddo rischia di mettere a dura prova l’organismo e per questo motivo, seguire la dieta invernale significa optare per alimenti tipici.

Per mantenere costante la temperatura corporea, bisognerebbe cominciare ad apportare un maggiore introito calorico all’alimentazione, a partire dalla prima colazione, considerato il paso fondamentale della giornata, secondo il parere degli esperti. Una colazione a base di frutta secca come una manciata di noci o mandorle sicuramente aiuta ad affrontare la giornata.

Tra gli alimenti tipici di questo periodo da inserire nella dieta invernale non possono sicuramente mancare gli spinaci, la cicoria, il radicchio che sono ricchi di vitamina A, insieme a carote, broccoli, ecc. Molto raccomandata anche una o due porzioni di frutta da consumare negli spuntini mattutini o a fine pasto come frutti di bosco, kiwi e agrumi che sono ricchi di vitamina C.

Non possono mancare poi dei piatti che siano calorici al punto giusto, come fagioli, ceci, fave e piselli. Una giornata tipo dovrebbe iniziare con una colazione a base di latte o tè, miele o marmellata da spalmare su una fetta di pane integrale. Per il pranzo o la cena sono indicate zuppe o minestre calde accompagnate da un secondo a base di pesce o carne magra come pollo e tacchino.

Dieta invernale: benefici

Seguire un regime specifico come la dieta invernale è molto utile dal momento che apporta tutta una serie di benefici e di vantaggi per il benessere dell’organismo. Una alimentazione di questo tipo dovrebbe contenere tantissimi antiossidanti che aumentano le difese immunitarie e sono utili a prevenire il contagio da influenze e malesseri stagionali.

Bisogna appunto approfittare di tantissimi vegetali, verdure e frutta di stagione che si possono trovare sulle bancarelle del mercato o al supermercato e che sono ricchi di vitamina C che protegge da batteri e infezioni. Inoltre, questi cibi aiutano nell’assorbimento del ferro contenuto in alcune verdure come gli spinaci contribuendo anche a un vigore fisico ed energia.

I vegetali si possono consumare sia cotti che crudi, magari in insalate di radicchio e noci da condire con un filo di olio extravergine e del succo di limone. I carboidrati, se consumati in modo attento ed equilibrato nelle giuste quantità, permettono di apportare i benefici adatti alla salute in modo da tornare in forma dopo il periodo di festa.

Sono diversi i regimi alimentari e la dieta invernale non fa eccezione che inseriscono, all’interno dei propri piatti, delle erme aromatiche e spezie come la curcuma che, oltre a dare al cibo un sapore più piccante, permette anche di eliminare le scorie e le tossine che i giorni di festa hanno portato. Inoltre, questa spezia è nota per le sue proprietà disintossicanti e detox dell’organismo.

Dieta invernale: integratore

Per tornare in forma dai bagordi festivi, è bene anche cercare di seguire una alimentazione adeguata. Alla dieta invernale con prodotti di stagione si associa un piccolo aiuto per tornare in forma. Un aiuto che risponde al nome di Spirulina Ultra, un integratore naturale in compresse di origine italiano raccomandato da nutrizionisti e consumatori per il benessere che permette di ritrovare.

Un integratore che ha numerose proprietà e che possono assumere tutti coloro che ci tengono a tornare in forma in modo naturale e sano. Permette, infatti, di smaltire i chili accumulati dalle feste senza troppe rinunce grazie al lavoro del metabolismo e all’assimilazione dei nutrienti, blocca il senso di fame controllando di non abbuffarsi e ha proprietà depuranti e detox.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è particolarmente efficace e raccomandato, non solo per i risultati sicuri che apporta all’organismo, ma anche perché si basa su elementi naturali privi di effetti collaterali. Infatti, al suo interno vi sono l’alga spirulina che va ad arrestare il processo di formazione dei cumuli adiposi e la gymnema che velocizza il metabolismo di carboidrati e lipidi andando a regolare il senso di fame.

Una o due compresse da assumere con dell’acqua prima dei pasti è la giusta indicazione da parte degli esperti per controllare il fisico ed esssere in forma.

Una o due compresse da assumere con dell'acqua prima dei pasti è la giusta indicazione da parte degli esperti per controllare il fisico ed esssere in forma.