Chi vuole avere un corpo con muscoli ben definiti e voluminosi può provare a seguire una dieta iperproteica per aumentare la massa muscolare, regime alimentare da associare ad un allenamento mirato e intenso.

Si tratta di una dieta, seguita da chi pratica sport e vuole sia dimagrire che ottenere massa muscolare, caratterizzata dal considerevole aumento delle proteine consumate e la riduzione del consumo dei carboidrati e dei grassi.

Questa dieta, combinata all’esercizio fisico regolare, permette di aumentare la massa muscolare e la perdita di peso più rapidamente rispetto a come accadrebbe se ci si allenasse soltanto. Vediamo come funziona e i consigli generali.

Dieta iperproteica per la massa muscolare: regole fondamentali

La dieta iperproteica per aumentare la massa muscolare presenta caratteristiche e regole da rispettare:

Apporto energetico e nutrizionale normocalorico o ipercalorico ;

; Apporto energetico frazionato in un totale di almeno 5 pasti ;

; Equilibrio nutrizionale;

Sufficiente apporto di tutte i nutrimenti essenziali (vitamine, sali minerali, amminoacidi, acidi grassi);

Maggiore quantità di proteine da suddividere in modo omogeneo durante la giornata;

Riduzione dei carboidrati, tuttavia in quantità sufficienti al supporto energetico;

Bere quotidianamente oltre 2 litri di acqua;

Mangiare 2 noci al giorno;

Dopo la palestra, prendere l’abitudine di assumere 2 cucchiaini di miele prima di cena ;

; Non far passare troppo tempo tra l’allenamento e il pasto;

Mezz’ora prima di allenarsi, consumare 20 grammi di proteine del siero del latte che stimola il metabolismo nelle 24 ore successive;

Assumere 2 grammi di proteine per ogni kg di peso corporeo;

Vietato saltare i pasti:

è importante non mancare nemmeno uno dei 5 pasti giornalieri per mantenere energia sufficiente per tutto il giorno ed evitare le abbuffate. Fare in modo che almeno la metà di ciò che che si mangia durante la giornata apporti proteine. Questa porzione deve essere incrementata al 75% a pranzo e a cena.

Dieta iperproteica: gli alimenti consigliati per aumentare la massa muscolare

Gli alimenti consigliati sono da associare al tipo di allenamento svolto.

Per tutte le attività cardio si consiglia di:

Scegliere proteine ad alto valore biologico ;

; Consumare molte verdure ;

; Ridurre i carboidrati e scegliere quelli a basso indice glicemico;

Mangiare un’ora dopo l’allenamento.

Per gli allenamenti con i pesi:

Scegliere frutta e verdura a basso indice glicemico ;

; Assumere proteine da pesce e carni bianche (tacchino, pollo, coniglio);

(tacchino, pollo, coniglio); Mangiare dopo mezz’ora dal workout;

Preferire pane, pasta e riso integrali in quantità ridotta.

I 9 alimenti consigliati dagli esperti di body building e adatti a tutti i tipi di allenamento sono:

manzo magro,

pollo senza pelle,

ricotta,

uova,

tonno,

avena,

cereali integrali,

frutta e verdura,

grassi buoni (polinsaturi e monoinsaturi ricchi di omega3 e omega6, contenuti nel salmone, noci, verdura a foglia verde).

Svantaggi nella dieta iperproteica per aumentare la massa muscolare

Le conseguenze di un consumo eccessivo di proteine dipendono dalla quantità totale di energia introdotta durante la giornata: se la quantità di calorie assunte sotto forma di carboidrati e lipidi è sufficiente a coprire le richieste energetiche, l’eccesso di proteine si trasforma in grasso di deposito (dieta iperproteica e ipercalorica). Se la quantità di energia assunta sotto forma di carboidrati e lipidi non è sufficiente a coprire le richieste energetiche l’eccesso di proteine viene invece utilizzato per ricavare energia (dieta iperproteica ipocalorica).

Entrambi i processi aumentano l’impegno renale necessario per l’eliminazione dell’azoto contenuto nelle proteine. Per questo motivo è molto importante associare sempre ad una dieta iperproteica un adeguato apporto di acqua (minimo due litri al giorno).

Per tutelare la propria salute è quindi importante che il concetto di dieta iperproteica non venga portato agli estremi e, prima di intraprendere un nuovo regime dietetico, è sempre necessario rivolgersi ad un medico specializzato per accertarsi che non ci siano controindicazioni. La dieta iperproteica è infatti controindicata soprattutto in caso di problemi epatici e renali (insufficienza renale, nefropatia diabetica ecc.).