Justin Timberlake cantautore, ballerino, attore e produttore discografico, ha raggiunto il successo mondiale con quasi vent’anni di attività tra musica e cinema. Come si tiene i forma il bel 42enne? Ecco la dieta e il piano dietetico della popstar.

La dieta di Justin Timberlake: il piano dietetico del cantante

Justin Timberlake, uno dei cantanti e attori americani più famosi al mondo, sta diventando l’uomo “più odiato” dopo le rivelazioni di Britney Spears, sua ex collega, nel suo libro autobiografico “The Woman In Me”. I due infatti oltre che colleghi sono stati fidanzati dal 1999 al 2002 e la figura di Timberlake che emerge dal libro è tutt’altro che buona.

Britney racconta di avere abortito, quando aveva 19 anni, perché l’ex fidanzato, conosciuto quando entrambi non erano ancora famosi sul set del Mickey Mouse Club, “non era pronto” per diventare padre, di essere stata tradita da Justin con una star ora molto famosa e di essere stata lasciata con un sms di due parole. Questo stress avrebbe anche rovinato la festa per l’anniversario di matrimonio di Justin Timberlake con la moglie Jessica Biel; i due sono sposati dal 2012 e hanno due figli, Silas Randall, 8 anni, e Phineas, 3. Timberlake, dunque, è al centro di spiacevoli rivelazioni che potrebbero compromettere il suo status, almeno per i fan di Britney.

E’ da un po’ che Justin Timberlake non faceva parlare di sé e ora è tornato col botto in primo piano. Il bel 42enne, padre di due bambini, è da sempre considerato un artista a tutto tondo, di successo sia nella musica che nella recitazione. Tra i suoi film di successo ricordiamo la commedia al fianco della ex Cameron Diaz: Bad Teacher, e accanto a Mila Kunis, nel divertente Amici di letto. Ma come si tiene così in forma il 42enne, conosciuto a livello internazionale?

Per arrivare ad avere un buon tono muscolare e addominali scolpiti Justin ha eliminato il cibo spazzatura e la birra e contemporaneamente ha eseguito più attività cardio. Questo è il modo migliore per perdere grasso velocemente. Il cardio può essere eseguito per diverse ore al giorno senza sovrallenamento e non è raro bruciare più di 600 calorie all’ora con allenamenti cardio moderati. Timberlake negli ultimi tempi ha modificato la dieta passato da circa 87kg a 77kg. Come? Con la super dieta.

La dieta di Timberlake include 5 pasti al giorno, bere frullati proteici ogni giorno ed evitare di mangiare cibo spazzatura. Ecco una giornata tipo alimentare del cantante e attore.

Per colazione: 3 uova sode; fiocchi d’avena; un bicchiere di succo

Per pranzo: petto di pollo bollito e riso;

Per lo spuntino 1: 4fette di pane integrale; un bicchiere di latte;

Per cena: petto di pollo bollito; 2 fette di pane integrale e insalata o altre verdure;

Dopo l’allenamento: un bicchiere di frullato proteico.

Tra i cantanti e attori più rinomati di Hollywood, Justin Timberlake sposato da 11 anni con l’attrice Jessica Biel madre dei suoi due figli, si tiene costantemente in forma anche assieme a sua moglie Jessica con attività sportive all’aperto oppure in palestra. A 42 anni Timberlake è più in forma che mai ma non soltanto con la dieta descritta prima, ma soprattutto tanto sport che lo rende forte e resistente. Nonché rendere il suo fisico più scolpito e definito.

Justin Timberlake ha giocato regolarmente e intensamente a partite di basket e altri sport per rendere il suo fisico più snello e atletico. Uno dei vantaggi che hanno gli allenamenti di basket, hockey, calcio rispetto al normale cardio è il ritmo. Durante i giochi sportivi, ci sono periodi caratterizzati da esplosioni, periodi di intensità moderata e brevi periodi di riposo/recupero.

I periodi di esercizio ad alta intensità stimolano gli ormoni brucia grassi del tuo corpo trasportando le cellule di grasso nel flusso sanguigno per essere bruciate per produrre energia. Seguendo la dieta e mantenendo bassi i carboidrati, il corpo di Timberlake è divenuto una macchina brucia grassi.