Anya Taylor Joy è un’attrice e modella statunitense con cittadinanza britannica conosciuta per aver interpretato il ruolo di protagonista de La regina degli scacchi, miniserie Netflix di successo. Ecco la sua dieta.

La dieta di Anya Taylor-Joy: cosa mangia l’attrice per rimanere in forma?

Anya Taylor Joy, attrice di origine americana nota come “La regina degli scacchi” su Netflix, ha 27 anni ed è nata a Miami ma ha viaggiato molto fin da piccola per il lavoro dei suoi genitori. La sua performance e la serie Netflix sono state lodate dalla critica e con questo ruolo si è aggiudicata diversi riconoscimenti tra cui il Golden Globe per la miglior attrice in una mini serie per la televisione.

Ma come si tiene in forma Anya Taylor, giovane 27enne, già molto amata dalla critica cinematografica e con un fisico snello e asciutto da modella? La Taylor Joy ha perso peso nell’ultimo anno e questo è diventato un argomento caldo sui social, generando scalpore tra i suoi fan.

Anya è anche nota per il suo ruolo di Gina nella popolare serie della BBC Peaky Blinders e ha anche ottenuto un’attenzione significativa come Beth Harmon nella miniserie Netflix acclamata dalla critica – The Queen’s Gambit. I fan sono rimasti incuriositi dalla sua trasformazione fisica per il ruolo di Beth poiché è stata esortata a perdere peso.

L’attrice di Witch è sempre rimasta snella e in forma. Anya ha detto di aver subito il bullismo durante i suoi anni scolastici a causa del suo aspetto magro. La talentuosa attrice ha anche espresso gratitudine ai suoi genitori per averle insegnato come superare tali sfide.

Mentre molte persone ammirano il nuovo aspetto di Anya, ci sono ancora alcune preoccupazioni tra i suoi fan. Alcuni credono che la sua recente perdita di peso potrebbe essere dovuta a un disturbo alimentare o ad altri problemi di salute: solo falsità per fortuna.

Tuttavia, l’attrice americana ha detto di aver avuto un burnout durante le riprese di The Queen’s Gambit. Anya Taylor ha anche rivelato che soffriva di attacchi di panico.

Del suo stile alimentare sappiamo che Anya Taylor è stata vegana fin dall’infanzia. Ha scelto di essere vegana perché pensa che sia la scelta più ecologica da fare. In un’intervista, Anya ha rivelato che essere vegana le ha dato tonnellate di energia e l’ha fatta sentire la versione più sana di se stessa. Per anni si è concentrata su cibi a basso contenuto di carboidrati e sani per mantenere intatta la sua struttura snella.

Anya Taylor-Joy: cosa mangia la “Regina degli scacchi”?

L’ex Regina degli scacchi alias Anya Taylor Joy, attrice di successo, oltre seguire una dieta vegana come ha detto lei stessa, ha sempre l’aceto di mele nel suo frigorifero. Molti studi scientifici dicono che l’aceto può effettivamente aiutare con la perdita di peso. Infatti, quando le persone consumano aceto di mele con un pasto che include cibi solidi, tendono a sentirsi meno affamati e a fare meno spuntini.

Anya, comunque, cerca di mangiare in modo sano la maggior parte dei giorni della sua settimana scegliendo cestini “sul set” per il pranzo con base di salmone o insalata. Tuttavia, occasionalmente, Anya Taylor si concede hamburger e pizza tra i suoi “sgarri” preferiti.