La dieta del limone è un regime alimentare davvero perfetto per chi desidera perdere peso. Seguire questa dieta particolare consente infatti di eliminare i chili di troppo e ritrovare il proprio peso forma. Chiramente, per essere efficace, questa dieta deve essere accompagnata dall’attività fisica costante.

I benefici della dieta del limone

La dieta del limone è davvero molto apprezzata per la sua capacità di aiutare a perdere peso. Questa dieta ipocalorica è nata grazie alle idee della dottoressa Martine Andrè e nel corso degli anni ha ottenuto un sempre maggiore successo anche tra i vip. Tra i volti noti che la l’hanno seguita troviamo infatti Jennifer Aniston e Beyoncè.

Il regime almentare in questione si basa proprio sul limone e sulle sue numerose proprietà benefiche.

Si tratta infatti di un antisettico e di un antibatterico naturale, capace di difendere il sistema immunitario e di favorire la diuresi. La dieta è utile anche per disintossicare intestino e fegato andando ad eliminare le tossine di troppo e combattendo la ritenzione idrica.

Dieta del limone: schema

Questa dieta è poco equilibrata e per questo è necessario non continuare a seguirla per periodi di tempo troppo lunghi.

Per poter ottenere risultati, è necessario essere davvero attenti a rispettare le regole in modo da perdere fino a una taglia in una sola settimana.

Lo schema della dieta del limone è davvero rigoroso e prevede grande impiego del limone. Chiaramente si tratta di una dieta ipocalorica e quindi sono vietati sgarri di qualsiasi genere.

Menu della dieta del limone

Il menù della dieta del limone prevede l’impiego dell’agrume durante tutti i pasti.

Durante il giorno si deve mangiare:

Colazione : prima di tutto si deve bere una limonata prima di colazione. Poi per colazione si può mangiare una macedonia di frutta secca e fresca.

: prima di tutto si deve bere una limonata prima di colazione. Poi per colazione si può mangiare una macedonia di frutta secca e fresca. Spuntino del mattino : bere un altro bicchiere di limonata e abbinarlo a una manciata di frutta secca o a uno yogurt.

: bere un altro bicchiere di limonata e abbinarlo a una manciata di frutta secca o a uno yogurt. Pranzo : è perfetto un’insalata di fagioli o lenticchie condita con un filo di olio di oliva e del succo di limone.

: è perfetto un’insalata di fagioli o lenticchie condita con un filo di olio di oliva e del succo di limone. Spuntino del pomeriggio : una porzione di frutta fresca e un bicchiere di limonata.

: una porzione di frutta fresca e un bicchiere di limonata. Cena : durante la cena si può mangiare una porzione di pesce azzurro o di petto di pollo alla grigia, entrambi conditi con del limone.

: durante la cena si può mangiare una porzione di pesce azzurro o di petto di pollo alla grigia, entrambi conditi con del limone. Prima di andare a dormire: bere un bicchiere di limonata.

