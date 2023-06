Dieta del magnesio, 7 chili in 4 settimane: come funziona?

La dieta del magnesio può rivelarsi una delle migliori soluzioni sane, per perdere diversi chili in poche settimane. Questa dieta funziona sfruttando al massimo le proprietà positive del magnesio, sale minerale essenziale per la nostra buona salute. In questo modo, oltre che dimagrire si rafforzeranno ossa, denti e cuore.

Come funziona la dieta del magnesio

Trattandosi di una dieta ipocalorica, sulle 1200-1500 calorie, facendo la dieta del magnesio si possono perdere fino a 7 chili in 4 settimane. Questi numeri rassicuranti vanno però sempre presi con le pinze: un dimagrimento molto rapido in molti casi non è poi duraturo. Durante questa dieta, si consiglia di fare sport: nuoto, bicicletta o andare in palestra 2-3 volte a settimana.

Il magnesio è un sale minerale che aiuta a fissare il calcio, averne un buon livello nel sangue tramite un’alimentazione specifica, porterà ad avere ossa e muscoli più sani e forti. Sfruttando quindi le potenzialità del magnesio non solo ci si sentirà pieni di energia, al contrario di quanto accade con altre diete dimagranti, ma anche ansia e stress saranno attenuati. Il fattore psicologico è infatti un fattore importantissimo per riuscire a dimagrire con successo e arrivare ai risultati prefissati.

Cosa mangiare per la dieta del magnesio

Chiaramente essendo una dieta basata sul magnesio, bisognerà inserirvi più alimenti possibili ricchi di questo minerale. Molti dei cibi ricchi di magnesio sono di origini vegetali, motivo per cui se ne può mangiare in grande quantità. Nonostante sia una dieta ipocalorica, un altro dei fattori positivi della dieta al magnesio è la buona varietà degli alimenti.

Le migliori fonti vegetali di magnesio sono: spinaci, riso integrale, banane, semi di girasole, avocado, semi di zucca, cioccolato fondente, legumi, fichi secchi, mandorle. Allo stesso tempo bisogna anche evitare delle pietanze che tolgono il magnesio dal nostro corpo, gli stessi che vanno esclusi in qualunque altra dieta in poche parole: zuccheri raffinati, cibi fritti, cibi precotti, salse, alcool e sale. In particolare, per insaporire i cibi è consigliato utilizzare delle spezie, in modo da limitare il consumo di sale. Oltre ad esso, limitato anche l’olio, non più di 30 ml al giorno. Non bisogna commettere l’errore di fare una dieta del magnesio troppo ipocalorica o iperproteica, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un professionista del settore che possa calibrare una dieta personalizzata.

Esempio di menù settimanale per la dieta del magnesio

A seconda dei propri gusti e abitudini, ci sono varie opzioni per strutturare una dieta del magnesio.

Colazione

Il pasto più importante della giornata va iniziato con una tazza di: caffelatte o tè, 2 fette di pane integrali alternabili con 30 grammi di cereali integrali o fette biscottate. Da abbinare si dovrebbero alternare delle fonti proteiche o zuccherine: del formaggio magro o un frutto.

Spuntini

Durante la mattinata e il pomeriggio, è importante fare dei piccoli spuntini per non arrivare troppo affamati ai pasti. Lo spuntino ideale è una versione ridotta della colazione: una manciata di noci o mandorle, uno yogurt magro e un piccolo frutto.

Pranzo

Qui la dieta chiede il suo conto: per 3-4 volte a settimana bisognerà scegliere tra due piatti unici: o 80 grammi di pasta, o 150-200 grammi di patate bollite o arrosto. Il tutto andrà accompagnato da verdure a vapore in quantità, un’insalata verde o dei legumi. Nei giorni rimanenti della settimana si potrà mangiare un passato o crema di verdure o un’abbondante insalata mista, accompagnati da carne magra o pesce bianco. Completando sempre con 20 grammi di pane e un frutto.

Cena

Si può alternare il primo piatto della cena tra: insalata mista, verdure al vapore, crema o passato di verdure (senza panna), una frittata o del formaggio fresco. Ad accompagnare un tramezzino con pollo o tacchino, o 100 grammi di prosciutto crudo. Per finire due yogurt magri e 50 grammi di cereali integrali, accompagnati da un frutto.

Da limitare il consumo di barbabietola, mais, piselli fave e sottaceti.