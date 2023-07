Dieta pancia piatta: come seguirla per essere in forma

In questo periodo, di vicinanza al mare o alla piscina, molti ne approfittano per apparire al meglio della forma fisica. L’addome è uno dei punti maggiormente critici dove si depositano grassi in eccesso. Per migliorare questo aspetto, la dieta pancia piatta è il percorso dimagrante migliore da seguire per ottenere buoni risultati e benefici.

Dieta pancia piatta

Avere un addome che sia piatto è molto importante, soprattutto in vista delle ferie e delle vacanze al mare. Per questa ragione, la dieta pancia piatta è il regime ideale da seguire per riuscire a ottenere risultati importanti in poco tempo e sfoggiare così la propria forma fisica. Il grasso sull’addome poi rischia di causare seri danni alla salute e, quindi, va eliminato rapidamente.

L’età, lo stile di vita, magari troppo sedentario e poco dinamico, insieme al processo metabolico, possono sicuramente contribuire ad avere un aspetto dell’addome più gonfio e meno tonico. Un regime dimagrante è importante, non solo per perdere peso sulla pancia, ma anche su tutto il corpo, in generale.

Ovviamente per ottenere buoni risultati, alla dieta pancia piatta bisogna abbinare un’alimentazione che sia ben equilibrata, adatta, sana, insieme anche a una attività fisica da praticare in modo costante e continuo alternando sia allenamenti di tipo aerobico, ma anche di forza e di maggiore intensità.

Si tratta di un percorso non semplice da svolgere, non solo con una attenzione specifica e mirata all’alimentazione, quindi a tavola, ma bisogna che sia supportata da alcune strategie e metodi da adottare nel proprio stile di vita. Prima di tutto, è bene ridurre le calorie in eccesso, evitando di fare il bis di ogni porzione.

Dieta pancia piatta: cosa mangiare

Per riuscire a perdere peso, la dieta pancia piatta è il regime adatto anche perché consta di una serie di regole e suggerimenti che risultano efficaci per apparire nel giusto stato di forma. Prima di tutto, è bene inserire nel proprio percorso dimagrante, il giusto apporto calorico quotidiano eliminando determinati cibi e aggiungendo altri meno calorici.

Gli alimenti ricchi di fibre, come frutta, verdura, ma anche legumi, insieme a cereali integrali sono adatti in quanto permettono di saziarsi nel modo giusto evitando così gli sgarri eccessivi. I ceci, i fagioli sono altrettanto importanti in quanto ricchi di nutrienti come il ferro e gli antiossidanti e inoltre si possono consumare anche in insalata.

Bisogna ridurre, nella dieta pancia piatta, il consumo di alimenti che contengono zuccheri, dando un taglio a caramelle, brioches, ma anche dolci che sono dannosi, non solo perché fanno ingrassare, ma anche per i rischi che comportano alla salute, in generale. Consumare poi dei centrifugati a base di agrumi quali mandarini, pompelmi aiuta anche a stimolare il metabolismo e quindi dimagrire.

Ecco un esempio di menù da introdurre in questo regime:

Colazione: pane integrale con marmellata senza zuccheri oppure del latte con cereali

Spuntino mattina: frutta fresca o secca come una manciata di mandorle

Pranzo: frittata a base di uova e spinaci da accompagnare a delle carote condite con del succo di limone e una fetta di pane integrale

Spuntino pomeridiano: delle verdure tagliate sottili o dei crackers con frutta fresca

Cena: insalata di orzo con basilico e pomodorini e della mozzarella tagliata a dadini con melanzane grigliate come contorno.

Dieta pancia piatta: integratore naturale

