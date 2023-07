Bruce Springsteen cantautore e chitarrista statunitense, conosciuto come “The Boss”, segue una dieta per tenersi in forma. Ecco cosa mangia la rockstar all’età di 73 anni.

La dieta di Bruce Springsteen: i segreti della sua linea

Bruce Springsteen, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell’ambito della musica rock, all’età di 73 anni è più in forma che mai. Essere grandi star comporta una fatica fisica non da poco. E, in alcuni casi, una resistenza, negli anni, da record. E lo sa bene anche il Boss che si mantiene in ottima forma con un sano stile di vita.

I suoi concerti, della durata media di circa quattro ore, ne sono la prova. Il suo segreto è racchiuso nel suo stile di vita moderato anche se ogni tanto si concede qualche trasgressione perché è un grande amante della cucina americana.

Spesso il Boss va a mangiare un hot dog, una pizza o un gelato nei suoi ristoranti e locali preferiti ma nella vita di tutti i giorni è molto attento alla sua alimentazione che per lui è alla base di tutto.

Durante un’intervista Bruce ha spiegato: “ La cosa più importante è la dieta. Non mangio molto, non mangio cibo spazzatura, tranne ogni tanto quando voglio concedermi qualche sfizio”.

In passato lo stile di vita della rockstar era molto diverso, come ha rivelato la sua ex fidanzata Diane Lozito nella biografia del 2012 intitolata “Bruce” e scritta da Pete Ames. “Dormiva poco la notte così anche io restavo sveglia per guardare la TV insieme a lui mentre divorava qualsiasi tipo di cibo spazzatura, come bibite, dolci”, ha detto Lozito.

Da giovane, inoltre, Springsteen adorava mangiare il pollo, in particolare negli anni ’70, quando viveva ad Asbury Park con Steven Van Zandt. Le abitudini alimentari del Boss cambiarono verso la fine di quegli anni quando assunse Obie Dziedzic come sua assistente: lei modificò la sua dieta, aggiungendo più frutta e verdura al suo menù quotidiano.

La dieta di Bruce Springsteen: come si tiene in forma?

In passato, oltre alla dieta sana, Bruce Springsteen si allenava molto per mettere su massa muscolare, non a caso negli anni ’80 è stato soprannominato come “Il Rambo del rock”. Ora, invece, la rock star ha confessato di non allenarsi molto ma di fare solo po’ di sollevamento pesi per mantenersi tonico.

Ma in realtà per il Boss non è sempre stato così con l’attività fisica e la dieta salutare. E’ negli anni Novanta che Springsteen iniziò a fare anche attività fisica ma sarebbe stato inutile senza una dieta equilibrata.

Durante il Rising Tour del 2002, ad esempio, fu reso noto che Springsteen chiese di poter inserire nei suoi pasti quotidiani latte in polvere, latte di soia, frullati proteici, banane, fragole e mirtilli. Da allora il Boss ha continuato a seguire sempre un corretto regime alimentare e acora oggi i risultati si vedono.

Come ha spiegato la rockstar, però, ogni tanto anche lui si concede qualche sfizio come ad esempio un l’amato hot dog al suo ristorante preferito, e perché no anche patatine fritte.