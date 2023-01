Dieta mediterranea di gennaio: come dimagrire in modo sano

Tra i tanti programmi che si possono seguire per riuscire a dimagrire in modo sano e naturale nel mese di gennaio, la dieta mediterranea è il regime maggiormente indicato. Il mese corrente permette di sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità grazie ai tanti alimenti tipici di questo periodo con cui preparare piatti ipocalorici e facili.

Dieta mediterranea di gennaio

Con il nuovo anno appena giunto e il mese di gennaio iniziato da alcuni giorni, è tempo di tornare in forma, e quale metodo migliore seguire se non la dieta mediterranea che è considerato un regime adatto proprio per i tanti benefici che apporta al fisico, all’organismo e alla salute, in generale. Una filosofia di vita che ottiene sempre consensi e risultati ottimali.

Questo stile di vita, schema alimentare è assolutamente l’ideale per ritornare in forma e aiutare a dimagrire in modo sano. Permette, inoltre, di depurare l’organismo dalle tossine che si sono accumulate in seguito agli eccessi alimenti permettendo così di ripartire alla grande e iniziare il mese nel modo migliore possibile.

Sicuramente è considerata l’offerta migliore che si possa fornire al proprio corpo per disintossicarlo in maniera naturale evitando così le diete troppo stressanti o fai da te che, non sempre, danno risultati sperati e che rischiano di causare seri danni alla salute. La dieta mediterranea, al contrario, aiuta a dimagrire, ma anche a migliorare molti aspetti della salute.

Un regime che ottiene sempre vari riconoscimenti classificandosi ogni anno al primo posto tra le diete da seguire per via dei tanti benefici. Un regime che consta di alimenti e cibi che fanno parte della tradizione e della storia culinaria italiana con piatti salutari, sani ed equilibrati. Uno dei segreti di questo programma alimentare è proprio il fatto che sia ben bilanciata.

Dieta mediterranea di gennaio: consigli

Un regime come la dieta mediterranea da seguire a gennaio si compone di una serie di alimenti come la frutta e la verdura da consumare in abbondanza. Sono prodotti che consentono di ottenere e di avere tutti i nutrienti indispensabili all’organismo per stare bene e ripartire. Si consiglia di puntare a prodotti locali e a chilometro zero favorendo la stagionalità degli alimenti.

Per quanto riguarda la verdura sono davvero tante le proposte che possono aiutare a realizzare piatti ottimi da gustare a pranzo e cena. Sono prodotti e alimenti che vanno a rafforzare il sistema immunitario e che contrastano i radicali liberi. Non possono mancare le verdure appartenenti alla famiglia delle crucifere come broccoli, porri, verza, cavolo nero, ma anche carciofo, cardo, topinambur, ecc.

Sono tutti alimenti tipici della dieta mediterranea e del mese di gennaio che forniscono nutrienti quali vitamine, sali minerali aiutando anche a combattere i malanni di stagione, tipici di questo periodo. Si raccomanda anche di puntare su tisane e decotti, compreso zuppe e insalate, oppure vellutate ai carciofi da consumare con broccoli.

Per la frutta sono tantissime le conferme: dai protagonisti delle feste come gli agrumi, quali arancia, pompelmo arrivando poi ai kiwi, le mele, le pere con cui creare dei frullati o delle bevande energizzanti. Uno smoothie a base di limone e arancia o di barbabietola permette di depurare dalle tossine. Non può mancare poi il pesce come la sogliola da consumare con un filo di olio d’oliva e del succo di limone.

