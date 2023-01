La dieta di Irina Shayk: cosa mangia la supermodella?

Irina Shayk è considerata una delle top model più belle e apprezzate di sempre. Scelta come testimonial di noti marchi di lusso da Jean-Paul Gaultier a Guess e Givenchy, la supermodella russa segue una dieta che le permette di essere sempre in perfetta forma.

Vediamo in questo articolo di cosa si tratta.

La dieta di Irina Shayk: cosa mangia la top model russa

Quando pensiamo alle top model e al loro fisico statuario, crediamo sia sempre frutto di una dieta rigida. Ma non è sempre così. E’ il caso di Irina Shayk, supermodella russa, che ha confessato di essere appassionata di hamburger e fritti e della cucina russa tradizionale. Un menù tutt’altro che sano e leggero che però si concede solo quando nei giorni seguenti non deve affrontare un servizio fotografico o una sfilata.

La sua alimentazione cambia in vista di un progetto lavorativo come appunto una sfilata oppure una campagna pubblicitaria. In quel caso, Irina Shayk si tiene in forma i giorni precedenti mangiando solo insalate e zuppe (a prova di ventre piatto) che generalmente bilancia con verdura, frutta e proteine.

Per la sua forma fisica, la Shayk deve ringraziare la genetica che le ha dato un metabolismo veloce e il fisico sinuoso e snello, ma non significa che non usi qualche trucchetto per mantenersi in forma, come l’allenamento.

Irina Shayk: la supermodella si mantiene in forma con il pilates

Uno dei segreti di bellezza della supermodella Irina Shayk è l’allenamento praticato con costanza, associato a un’alimentazione sana ed equilibrata.

Irina predilige il pilates, che pratica almeno quattro volte a settimana e che abbina ad esercizi mirati per le diverse parti del corpo. In particolare il barré, che agisce in particolar modo su gambe e glutei. E poi tanto stretching, soprattutto per evitare gonfiori dopo i lunghi viaggi in aereo.

Il suo sport all’aria aperta preferito invece sono le immersioni, per cui ha preso anche il brevetto.

L’ossessione di Irina Shayk, per una pelle come la sua, è la skincare: una buona crema idratante in inverno e solo un siero leggero in estate a cui abbina sempre la protezione solare. E per il corpo un rimedio casalingo: miele, zucchero e un pizzico di sale sono gli ingredienti dello scrub migliore per mantenere la pelle liscia e idratata.