La dieta di Cara Delevingne: cosa mangia la modella britannica

Cara Delevingne, volto noto della moda, è scomparsa dalle passerelle negli ultimi anni. La modella britannica ha detto addio al fashion system per dedicarsi al cinema. Quante volte, ammirando la sua bellezza e il suo fisico snello, abbiamo pensato fosse frutto di una dieta? Ecco svelato quale alimentazione segue la modella e attrice Cara Delevingne.

Cara Delevingne: la dieta della modella e attrice britannica

Cara Delevingne, una delle top model più richieste e pagate, ha abbandonato da diversi anni le passerelle. Il motivo? La vita da supermodella le procurava troppo stress e con l’insorgenza della psoriasi è arrivata ad odiare il suo corpo.

Cara Delevingne non è amante delle diete, infatti, la sua costituzione gli permette di consumare diversi cibi che per alcuni sarebbe tabù. Tra i suoi alimenti preferiti troviamo il bacon, un cibo a cui non riesce proprio a rinunciare nelle sue abbondanti colazioni con uova strapazzate e pane tostato.

I pranzi e le cene dei fast food sono un’altra grande passione di Cara, alla quale non sa dire no. E’ proprio il suo fisico di costituzione genetica magro e longilineo che le permette di non seguire una sana e corretta alimentazione, anche se è alla base di qualunque stile di vita.

La bellissima modella oggi ha 30 anni e negli ultimi mesi ha fatto preoccupare molto i suoi milioni di fan e gli amici stretti.

In un video social, diventato virale, Cara Delevingne è stata ripresa in stato confusionale e visibilmente alterato e pare sia stata chiusa in casa per giorni in preda alla depressione, patologia che non ha mai nascosto. Fortunatamente, l’attrice britannica si è ripresa e sembra star meglio nonostante mantenga la sua linea super snella, anche troppo.

La modella e attrice sembra non amare neanche gli sport, anche se il movimento e una regolare e costante attività fisica sono fondamentali per tenersi in forma.

Cara Delevingne: da modella ad attrice di successo

Nel frattempo la carriera di Cara Delevingne nel cinema sta decollando. La sua prima comparsa è del 2012 in “Anna Karenina”. Con il suo ruolo in “The face of an angel”, storia dedicata all’omicidio di Meredith Kercher a Perugia (2014), l’attrice ha conquistato la nomination di miglior esordiente ai BRIT Awards. Ora, ha lavorato alla seconda stagione della serie Carnival Row con Orlando Bloom.