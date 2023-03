Bellezza acqua e sapone, la showgirl e modella sarda Melissa Satta è sempre più raggiante. Sembra confermata la sua storia d’amore con il campione del tennis Matteo Berrettini, ma come fa Melissa ad avere una pelle così luminosa e quasi perfetta? Ecco i segreti di skincare di Melissa Satta.

I segreti di bellezza di Melissa Satta: la sua beauty routine

Showgirl amatissima, Melissa Satta fa parte di quel ristretto gruppo di ex veline di “Striscia la Notizia” che sono rimaste nel cuore degli spettatori.

Merito probabilmente del suo modo di fare, della sua spontaneità e della sua bellezza acqua e sapone, resa ancora più evidente da trucco e capelli usati sapientemente.

Dopo essere diventata mamma di Maddox Boateng, poi, la Satta ha scoperto cosa significa fare sacrifici per ritornare in forma, e questo l’ha resa ancora più apprezzabile sia da uomini che da donne.

Uno dei volti più belli e ammirati del piccolo schermo, ecco i migliori consigli e trucchi di bellezza della showgirl sarda.

“Il make up ci dona quella bellezza e quella sicurezza di cui tutte abbiamo bisogno ma, per risultare sempre riposate e in forma, la cura della pelle è un primo step fondamentale”, scrive Melissa sul suo blog.

“La primissima regola è quella di struccarsi sempre e bene. Io inizio con uno struccante per eliminare gran parte del make up e fare una prima pulizia “generale”. Una volta fatta la prima operazione, mi lavo il viso con un gel detergente. Poi, terminata la pulizia del viso, applico una buona crema idratante adatta per la notte”, ha raccontato la showgirl.

Il make-up preferito da Melissa Satta

Quando si parla di trucco Melissa segue la regola per cui sceglie di enfatizzare o gli occhi o le labbra.

Nel primo caso via libera a smokey eyes, con eye-liner a definire e aprire lo sguardo e sfumature che generalmente vanno dal prugna al grigio o bronzo.

Le labbra in questo caso restano naturali con un gloss o un rossetto nude.

Nel secondo caso, invece, Melissa punta all’altro estremo e quindi una bocca in evidenza con rossetti dalle tonalità vistose, dal rosso fuoco al fucsia.

E sugli occhi non rinuncia all’eye-liner nero, ma lo stempera con sfumature dorate o ambrate.