Michael B. Jordan attore, regista e produttore cinematografico, è noto al pubblico per i suoi ruoli al cinema come nel film spin-off di Rocky. Ma come fa ad avere un fisico perfetto? Ecco la dieta di B. Jordan.

La dieta di Michael B. Jordan per avere un fisico perfetto

Michael B. Jordan è uno degli attori più amati di Hollywood, noto al pubblico per i suoi ruoli cinematografici come Oscar Grant in Prossima fermata Fruitvale Station (2013), come pugile Adonis Creed nel film spin-off di Rocky, Creed – Nato per combattere (2015) e come supercriminale Erik Killmonger in Black Panther (2018). Ma cosa sappiamo del suo stile di vita, del bello e talentuoso 36enne?

Oltre che per il talento, Michael B. Jordan può sicuramente vantare uno dei migliori fisici di Hollywood. Madre natura? Sicuramente ma non solo, perché il duro lavoro batte sempre (o quasi) il talento. Ed è così anche per l’attore americano che, per mantenersi così in forma, si allena duramente e segue una corretta alimentazione.

Per il ruolo del bel pugile in Creed, Michael B. Jordan mangiava sei pasti al giorno. “Nel bel mezzo delle riprese, mangiavo solo cibo. Riso, pollo, broccoli. Tanto” ha dichiarato in un’intervista. Nella dieta quotidiana di Michael non possono mai mancare uova, albumi, avena, proteine magre, frullati proteici, riso, verdure, patate, frutta secca, olio. Per rendere una dieta meno “noiosa” e duratura nel tempo, si può giocare con le spezie, ma occhio a non esagerare con i condimenti.

Nonostante l’importante ruolo in Creed, Michael B. Jordan non ha mai fatto boxe ma ha praticato arti marziali, basket, baseball. Lo sport gli ha insegnato il senso del lavoro di squadra e l’altruismo. Nel mondo dello sport gli piace molto Michael Jordan, il suo quasi omonimo campione di basket.

La dieta di Michael B. Jordan: come si allena l’attore?

Per il ruolo di pugile nel film di successo Creed, l’attore hollywoodiano Michael B. Jordan ha mostrato il suo fisico statuario e muscoloso che aveva già prima di ottenere la parte di Adonis Creed.

La sua routine di allenamento prevedeva sia circuiti che work-out in sala pesi almeno 4 volte a settimana. Una combinazione di pesi e cardio per costruire massa muscolare senza avere la necessità di un netto taglio calorico per rendere la condizione migliore.

Inoltre il suo allenamento includeva cardio da 45 a 60 minuti, tre serie da 25 sit-up di ripetizione, tapis roulant di riscaldamento, due serie di flessioni da 10rep, 20rep box jump, jump squat e burpees, allenamento quotidiano di boxe di 3 ore con sacchi pesanti, speed bag e corda per saltare.

Gli allenamenti degli addominali invece includevano anche sollevamenti delle gambe, crunch inversi e tocchi delle dita. Mentre costruiva la parte superiore del corpo, Jordan si alternava tra superset di kickback e dip e superset di push-up.