Nicki Minaj rapper e cantante americana, è famosa nel mondo, non solo per le sue canzoni ma anche per la sua figura prorompente a forma di clessidra. Ecco rivelata la sua dieta.

La dieta di Nicki Minaj per mantenere il suo fisico a clessidra

Nicki Minaj rapper, cantante ed ex modella trinidadiana residente negli Stati Uniti, ha raggiunto il successo con il singolo Super Bass, che ha venduto più di dieci milioni di copie solo negli Stati Uniti.

Oltre che per la sua musica, la Minaj è indubbiamente conosciuta e ammirata per il suo fisico a forma di clessidra: sedere largo, cosce grandi e vita sottile. Anche se la conformazione è genetica, per mantenere il suo iconico fisico a clessidra dietro c’è tanto lavoro e allenamento.

Oltre a cantare, Nicki balla pure nelle sue esibizioni il che è un buon allenamento e la aiuta a mantenere forti i muscoli delle gambe e del sedere. La danza è sempre stata un buon allenamento cardio se eseguita regolarmente. A questa Nicki aggiunge un allenamento di 30 minuti su ellittica ogni giorno.

Inoltre per un fisico come quello di Nicki Minaj serve una buona dose di cardio per perdere grasso, costruire muscoli e ottenere una buona postura del corpo. In primo luogo, si inizia con una corsa lenta per circa 5-10 minuti per il riscaldamento del corpo.

La rapper poi rallenta e continua a correre per altri 5 minuti e questo lo fa per quattro o cinque volte. Infine, raffredda il corpo riposando per 5 minuti. La corsa è il miglior esercizio cardio per ottenere un corpo in forma. Altri esercizi includono lo sci di fondo e il ciclismo. E della sua dieta, cosa sappiamo per avere il suo fisico a clessidra?

Nicki Minaj non ha mai rivelato molte informazioni in merito al suo programma di dieta. Ma in un’intervista la rapper ha detto che segue una dieta povera di zuccheri e amido se vuole perdere grasso. L’artista deve mangiare frutta e verdura ogni giorno. Ecco una giornata alimentare tipo della rapper.

Prima colazione: Carote tagliate a pezzi; Capsico; Sedano; Frutta; 1 tazza di tè verde.

Pranzo: prugne; panino fatto con 2 fette di pane integrale, 3 fette di avocado, spinaci, mais, pomodoro.

Snack serali: mandorle e latte scremato;

Cena: verdure (amido basso); succo di limone e insalata verde. Questa è una giornata ideale della dieta della famosa rapper Nicki Minaj.

Nicki Minaj, 40 anni compiuti quest’anno, deve tanto della sua carriera musicale alla sua voce e talento ma anche al suo aspetto prorompente per cui è nota in tutto il mondo. Come anticipato, per mantenere un fisico così, non c’è solo genetica e le sue origini che sono un mix tra africane, indiane e trinidadiane. Dietro il suo fisico a clessidra c’è tanto allenamento e una buona dieta da seguire.

La dieta di Nicki Minaj non deve essere rigorosa, ma mangia comunque sano per la maggior parte del tempo della sua giornata. Dato che brucia molte calorie nella sua vita quotidiana, tra danza, canto, recitazione, Nicki può mangiare quello che vuole, ma prevalgono comunque molte verdure e insalata con la sua frutta preferita, pollo e altre proteine.

La rapper americana di successo beve anche molta acqua durante la giornata, a volte beve anche 2 litri d’acqua per mantenersi idratata e disintossicare la pelle dalle impurità. Quando Nicki ha dei “cheat food” ama mangiare junk food come hamburger e patatine, ma cerca di bilanciarli durante la settimana in modo da non ingrassare.