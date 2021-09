Come funziona la dieta paradiso? Si tratta di un regime alimentare che consente un dimagrimento veloce, un chilo in soli due giorni, ma è anche adatta principalmente a chi non deve perdere tanto peso, per via del suo schema e della divisione in fasi.

Vediamo quali sono.

Dieta paradiso: cos’è

La dieta paradiso è stata ideata dal dottor Silvano Cattaneo, da anni esperto in materia, ed è pensata per i soggetti che vogliono perdere peso velocemente ma sono in salute e non devono eliminare tanti chili in maniera drastica. La dieta paradiso permette infatti di perdere un chilo già dopo i primi due giorni, per continuare così i giorni seguenti. Tuttavia, non è un piano alimentare da seguire per tanto tempo, ed è costituito da tre fasi che si distinguono per i loro obiettivi.

Capiamo dunque come funziona la fase dimagrante, quella disintossicante e quella energetica.

Dieta paradiso: lo schema

La dieta paradiso, come anticipato, si divide in tre fasi, che si differenziano per il tipo di alimentazione assunta e per lo scopo cui sono volte.

La prima fase è quella dimagrante: durante questo periodo l’obiettivo è appunto perdere peso. Infatti, non si assumeranno zuccheri, grassi e saranno concesse pochissime calorie, per un massimo di 900.

Per questo, i cibi consigliati sono quelli integrali, e poi prevalentemente frutta, verdura poco condita, pesce e carne bianca magra. In questo modo, si avrà un primo impatto positivo sul metabolismo.

Veniamo alla seconda fase: quella disintossicante. Si continua ad assumere una quantità bassa di calorie e si calca la mano con alimenti dagli effetti detox. L’effetto diuretico serve per eliminare scorie e tossine in eccesso e dannose per l’organismo.

E’ infatti consigliato il consumo di tisane e tè.

L’ultima fase è quella energetica. Si cerca di mantenere i risultati ottenuti, ma pian piano si aumenta l’entità dei pasti, assumendo più proteine e grassi buoni e incrementando di poco le calorie.

Dieta paradiso: consigli

Essendo un regime alimentare ferreo e che elimina di molto il numero di calorie, la dieta paradiso non andrebbe seguita per troppo tempo per non rischiare di essere soggetti al cosiddetto effetto yo-yo.