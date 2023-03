Pedro Pascal, attore cileno naturalizzato statunitense, è l’attore conosciuto da tanti come l’ispettore Javier Peña della serie Narcos, ma che le donne hanno apprezzato in primis come il principe Oberyn Martell ne Il Trono di Spade. Uno degli uomini più richiesti di Hollywood, ma come si mantiene in forma? Scopriamo la sua dieta.

La dieta di Pedro Pascal: come si tiene in forma l’attore

Pedro Pascal è un attore noto per i suoi numerosi ruoli che ha interpretato in film e serie tv di successo: Narcs, The Mandalorian, Game of Thrones, Kingsman, Wonder Woman 1984, The Equalizer, Triple Frontier e tanti altri ancora. Ma come si mantiene in forma il bel attore?

In un’intervista con The New Potato, Pedro ha parlato della sua giornata alimentare ideale in cui menziona di iniziare la giornata con un espresso molto forte, di mangiare uova e pane tostato burroso con dei pancake ai mirtilli.

A pranzo Pedro di solito mangia un hamburger o un frullato. Mangia fuori perché spesso lavora. Più tardi si gode gin e ostriche e, alla fine, qualche verdura per finire la giornata.

Pedro ha anche parlato di come a volte durante il lavoro sia tentato di mangiare diversi spuntini nel pomeriggio. Tuttavia, la maggior parte delle volte, Pedro riesce a trattenersi.

Programma di allenamento di Pedro Pascal

Per l’allenamento, l’attore cileno non segue alcuna routine o istruzione specifica.

Pedro ha dichiarato in molte interviste che gli piace allenarsi in base al ruolo che ha in programma di interpretare.

Se la parte riguarda un artista marziale, imparerà a farlo. Se si tratta di un bodybuilder, Pedro andrà a sollevare pesi ogni giorno. In un film può essere magro e in un altro puoi vederlo grosso o addirittura grasso.

La passione di Pedro Pascal: le auto

L’ attore di “The Last of Us” Pedro Pascal è noto per amare tanto le auto di lusso quanto quelle molto più semplici. Tra la sua collezione spiccano quelle made in Germany, visto che ha una Mercedes-Benz CLK e l’altra è una Mercedes G63 AMG .

La prima è un’auto sportiva , che è addirittura una delle più apprezzate della linea tedesca. È stata presentata nel 1996 e la sua seconda generazione è stata disponibile dal 2002 al 2010. E l’altra Mercedes è un’auto fuoristrada piuttosto lussuosa e accattivante. Infatti, la maggior parte degli specialisti lo considera il migliore nel suo genere, dal momento che è stato utilizzato come veicolo militare.