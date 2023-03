Rihanna, famosissima popstar originaria delle Barbados, aspetta il secondo figlio. Lo ha rivelato lei stessa al Super Bowl pochi mesi fa. In perfetta forma e con un bellissimo pancione, la popstar ha mantenuto la linea anche dopo il primo figlio. Scopriamo la dieta di Rihanna, almeno prima di restare incinta per la seconda volta.

La dieta di Rihanna: cosa mangia la cantante?

A svelare cosa c’è sulla tavola di Riri, soprannome di Rihanna, è Debbie Salomon, cuoca della popstar ormai da quattro anni. Quest’ultima ha confessato che Rihanna è una «mangiatrice lunatica», non sempre facile da accontentare perché cambia spesso idea e si fa prendere dalle voglie del momento.

La colazione tipo di Rihanna è iperproteica e comprende 4 uova bollite, una fetta di pane tostato e frutta, in genere ananas, mango o papaya e frutti di bosco. In un’intervista di qualche anno fa, poi, la stessa cantante aveva confessato di essere tra quelle che appena sveglie beve un bel bicchiere di acqua tiepida e limone.

Per pranzo, invece, la popstar mangia sempre carbo. “Se non mangio carboidrati per tre giorni sto male, mi sento proprio debole”, ha detto Rihanna. E, ha aggiunto: “Per rispettare il piano del mio personal trainer dovrei mangiare piccoli pasti ogni tre ore, ma spesso riesco a mangiare solo una o due volte al giorno”.

La sua chef, invece, ha rivelato: “In genere preparerei un menu la domenica o il lunedì e sulla base di quello farei la spesa per il resto della settimana, ma con lei non è possibile. Non sappiamo mai cosa mangeremo domani, quindi perché fare la spesa oggi”.

Visto l’amore di Rihanna per il carboidrati, che in genere vengono preparati per il pranzo, la sera è il momento in cui si sta più leggeri, con pasti a base di proteine e verdure.

“Ogni tipo di proteina esistente, in base a dove ci troviamo”, dice la chef che però si porta dietro sempre una scorta di spezie per arricchire i suoi piatti secondo i gusti della star.

Rihanna e la dieta dei 5 fattori

Quando Riri decide di dare un freno alle sue voglie e di seguire un regime alimentare fisso, segue la dieta dei 5 fattori. Creata da Harley Pasternak, si tratta di un programma che comprende tutti i gruppi alimentari.

Sì, quindi, a verdura, fibre, proteine magre, grassi buoni e carboidrati a basso indice glicemico.

I pasti devono essere 5 al giorno (per questo il riferimento al personal trainer e alle indicazioni di mangiare ogni tre ore), ognuno composto da 5 elementi, e l’attività fisica (cardio e potenziamento) è composta da 5 sedute di 5 minuti al giorno.