La cucina, essendo un luogo della casa dove si prepara il cibo, è spesso un’area che può essere facilmente invasa. Gli insetti come le formiche trovano spazio e rifugio sicuro nella dispensa della cucina in quanto vanno alla ricerca del cibo con cui nutrirsi e sopravvivere. Qui alcune cose da sapere per allontanarle da casa.

Formiche nella dispensa della cucina

La cucina e soprattutto un luogo come la dispensa è un’area particolarmente invasa da insetti come le formiche. Trovare poi una colonia di questi insetti in questo angolo della casa è alquanto comune, ma sicuramente fastidioso dal momento che questo esemplare può anche infettare i cibi che si rischia poi di buttare via.

Sono ospiti sicuramente indesiderati che vanno a invadere le scorte di cibo. Giungono proprio in questo luogo della casa dal momento che qui sono sicuramente in grado di trovare il cibo di cui sono particolarmente ghiotte e che amano con il quale si sostengono. Sebbene riescano a generare colonie in poco tempo, non sono assolutamente nocive per gli esseri umani.

Man mano che la stagione estiva e i primi caldi si avvicinano, ecco che le formiche sono in arrivo. Non è infatti raro trovarle un po’ ovunque, non solo nella dispensa, luogo prediletto, ma anche tra le piccole fessure delle piastrelle. All’interno della cucina trovano alimenti come briciole e altre scorte di cibo di cui sostentarsi.

Formiche nella dispensa della cucina: cause

Prima di capire cosa fare quando si va incontro a un’invasione di formiche, è conoscere e accertarsi delle cause per cui giungono nelle abitazioni. In questo modo risulta più facile trovare la soluzione, risolvere il problema e capire quale sia il rimedio adatto per sconfiggerle ed evitare che tornino a invadere gli spazi della casa.

La presenza di questi insetti in cucina e quindi nella dispensa è dovuta a una serie di motivi. Entrano in casa abbastanza spesso durante il periodo estivo quando la colonia è maggiormente in attività. La dispensa della cucina è il luogo che amano poiché qui si trova il cibo e si preparano i pasti della giornata.

Arrivando dal balcone o dal giardino, la cucina è il primo luogo dove le formiche entrano anche perché qui trovano residui e briciole. Sono poi attirate da una scarsa pulizia o mancanza di igiene di mobili, pavimenti, ecc. La presenza di contenitori e barattoli, magari con all’interno alimenti dolci, non chiusi nel modo giusto, è una risorsa della loro alimentazione.

La presenza in casa di animali domestici come cani e gatti, del loro cibo, della loro lettiera, è altrettanto un invito per le formiche ad entrare. Si consiglia di tenere sempre pulita questa zona in modo da evitare un’invasione di questi insetti in casa.

Formiche nella dispensa della cucina: repellente

