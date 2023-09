E se vi dicessimo che il miele di Manuka è un rimedio miracoloso per il mal di gola?

Fin dall’antichità si è saputo che il miele ha moltissimi benefici per la salute del nostro organismo. Se vi dicessimo che il miele di Manuka è un rimedio miracoloso per il mal di gola? Ecco come assumerlo.

Ricco di antiossidanti, il miele creato dalle nostre amiche api, tra le tante proprietà benefiche è in grado di curare qualsiasi infezione generata dal raffreddore. Il suo segreto sta proprio nel suo sapore dolce che induce il riflesso della salivazione sfiammando così faringe e laringe, assottigliando le mucose e lubrificando le vie respiratorie. Bastano pochi grammi al giorno, tre cucchiaini al massimo, per portare un enorme giovamento in caso di raffreddore.

Ciò avviene grazie all’alta concentrazione di antiossidanti nel miele tra cui la vitamina C e i flavonoidi, che sono presenti in quantità superiori in mieli quali quello d’eucalipto e di Manuka, per attivare l’azione antibatterica e antinfiammatoria necessaria a procurare il lenimento. In più è stato appurato che non solo combatte il raffreddore ma anche qualsiasi infezione generata da malanni di stagione.

Come assumere il miele di Manuka per il mal di gola? Una dose di miele va assunta regolarmente nell’arco della giornata a cadenze precise, con preferenza per i periodi di riposo, come la notte ad esempio, che permettono al dolce rimedio di agire mentre dormite. Di notte, infatti, il suo potere lenitivo sprigionato dalla sua dolcezza, causa secrezioni di muco e un effetto sedativo ed emolliente su tutta la faringe e la laringe.

Assumere miele quindi non solo migliorerà la vostra salute, il vostro aspetto, ma sicuramente anche dal punto di vista economico: un barattolo di miele è molto più economico di tanti prodotti farmaceutici ed è soprattutto legale e senza effetti collaterali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha universalmente riconosciuto il miele come trattamento anti-raffreddore con proprietà emollienti in grado di alleviare il fastidio dell’irritazione, grazie ai potenti effetti antimicrobici e antiossidanti.

Miele di Manuka contro il mal gola: benefici e proprietà

Il miele in particolare quello di Manuka ha tantissimi benefici e per questo è consigliato fortemente da inserire nella dieta quotidiana anche se, essendo molto zuccherato, va usato con moderazione.

Ecco tutti i benefici del miele di Manuka: Migliora la salute dell’apparato digerente. Se ti senti gonfio assumere il miele di Manuka può aiutare in una serie di disturbi, tra cui gonfiore, reflusso acido, digestione difficile, ulcere dello stomaco e la sindrome dell’intestino irritabile.

Favorisce l’immunità: Come visto, per il mal di gola mescola un cucchiaino di miele di Manuka in acqua e limone calda per evitare che i sintomi del raffreddore si manifestino. Il miele di Manuka è ad alto livello antibatterico e raccomandato nel trattamento delle ulcere, mal di gola, herpes labiale, infezioni della pelle, tagli e abrasioni.

Contro le malattie della pelle: quando viene applicato direttamente, il miele di Manuka fornisce un eccellente trattamento per le malattie della pelle come l’eczema, punture di insetti, ustioni e ferite chirurgiche. Inoltre contribuisce a ridurre le cicatrici e il loro tempo di guarigione. E’ un alleato contro l’acne e la rosacea.

Dona energia: il miele di Manuka dà energia a breve termine, in quanto è costituito esclusivamente da carboidrati, come il glucosio, il fruttosio che rappresentano fonte di energia primaria del vostro corpo.