Taylor Mega, alias Elisia Todesco, è una modella, influencer e imprenditrice italiana, classe 1993 di Carlino, in provincia di Udine. Qual è il segreto della sua invidiabile forma? Ecco la dieta della Mega.

La dieta di Taylor Mega: cosa mangia per tenersi in forma?

Taylor Mega è influencer di moda seguitissima sui social e ha un fisico invidiabile, frutto di anni e anni di dieta e allenamento costante in palestra. Taylor ha iniziato a muovere i primi passi sui social ancora giovanissima, a 15 anni, e da allora ha iniziato a costruire la sua carriera nello showbiz.

È nota al grande pubblico per la sua partecipazione all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi e, nello stesso anno, alla 16ma del Grande Fratello Vip e poi ha fatto varie apparizioni tv anche come opinionista.

Taylor Mega è perennemente a dieta, come ha fatto sapere attraverso le sue Instagram stories. Vorrebbe arrivare al suo peso ideale e quindi non può ingerire troppe calorie anche in vacanza per perdere peso. L’influencer pubblica spesso video in cui mostra che mangia tanta verdura, ma si è comunque lamentata perché continua a ingrassare.

In realtà Taylor ha sempre esibito un fisico perfetto, che non ha bisogno di chissà quale miglioramento; e invece lei è sempre scontenta: si è prefissata di raggiungere determinati chili e non sarà soddisfatta finché non ce la farà.

L’influencer udinese ha lanciato una linea di fitness tutta sua chiamata “Mega fitness”, che rappresenta un progetto di ampio respiro che sarà sicuramente di grande successo, dal momento che sta spopolando un po’ in ogni dove.

La dieta di Taylor Mega: segreti di bellezza

L’influencer e modella Taylor Mega, una delle regine del web, è super amata anche per il suo aspetto molto invidiato, d’altronde. La modella di Udine naturalizzata milanese ha confessato che il suo segreto è l’allenamento: se lo si pratica con costanza e serietà, si ha un fisico tonico e asciutto e ne è un esempio vivente.

La Mega fa palestra tutti i giorni e in vacanza quando non trova una palestra aperta si allena a distanza con il suo personal trainer oppure in autonomia dato che è diventata un’esperta di fitness. Dagli esercizi a corpo libero a quelli con i pesi, tonificazione e cardio per bruciare calorie: i risultati si vedono.