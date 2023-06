Vanessa Hudgens, attrice, cantante e ballerina statunitense, ha raggiunto la popolarità nel 2006 grazie al ruolo di “Gabriella Montez” in High School Musical. Ma quale dieta segue? Ecco come si tiene in forma.

La dieta di Vanessa Hudgens: cosa mangia l’attrice?

Vanessa Hudgens, attrice americana seguitissima sui social, è una delle idol dei teenagers anni Duemila grazie al ruolo di protagonista nella saga Disney di High School Musical. In contemporanea alla carriera da attrice, la Hudgens pubblica il suo album di debutto V il 26 settembre 2006.

Dal quel momento ne è passato di tempo. Oggi Vanessa ha 35 anni e da dicembre 2020 è legata sentimentalmente al giocatore di baseball Cole Tucker. Ma cosa sappiamo del suo stile di vita e della dieta che segue per tenersi in forma?

A Vanessa Hudgens piace seguire una dieta semplice, poiché è impegnata quasi tutto il tempo il che significa che ha bisogno di molti cibi freschi e non trasformati per darle energia ma non farle perdere tempo a cucinare. L’ex star Disney cerca di evitare di mangiare troppi carboidrati e preferisce invece mangiare molti grassi naturali di origine vegetale.

La Hudgens si ispira ai livelli di grassi della dieta cheto. Questo la aiuta a sentirsi sazia tra un pasto e l’altro e mantiene alti i suoi livelli di energia sia che stia provando sul set, viaggiando o facendo un duro allenamento.

Vanessa era solita seguire un regime piuttosto severo ma recentemente ha smesso di concentrarsi sul guardare tutto ciò che stava mangiando. Invece, ora aggiunge il digiuno intermittente nella sua routine alimentare il che la aiuta a rimanere magra e a non perdere peso. Ecco come si svolge una sua giornata tipica alimentare.

Colazione: adora iniziare la giornata con una colazione ricca di proteine. Spesso associa le uova strapazzate con spinaci e salsiccia di tofu. La combinazione di uova, verdure fresche e salsiccia vegetale le dà il giusto equilibrio di grassi e proteine.

Pranzo: a Vanessa piace prendere un’insalata ogni volta che è possibile. Questo le dà la possibilità di aumentare la quantità di fibre di ogni giorno, dandole anche una sana dose di verdure. Aggiunge anche una proteina magra come salmone affumicato, pollo o altro pesce magro.

La dieta di Vanessa Hudgens: come si tiene in forma

Vanessa Hudgens, attrice di successo, opta per cena un pasto piuttosto libero seguendo il suo istinto, soprattutto dopo il digiuno. Il suo sgarro must è la pizza e un bicchiere di vino. Ma si cucina anche un piatto di pasta con qualunque tipo di salsa desideri.

Detto questo, lei non esagera mai. Vanessa mangia quel tanto che basta per sentirsi piena piuttosto che esagerare. A ciò segue un digiuno per aiutare il suo corpo a elaborare quel pasto.

Se invece segue la dieta cheto, in genere ripete il pranzo e prepara un’insalata con tonnellate di ingredienti freschi. Questo è tutto ciò che comporta sentirsi in forma, seguire un’alimentazione sana, ma senza esagerare.