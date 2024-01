Billie Eilish popstar americana diventata icona di moda e bellezza in tutto il mondo a 22 anni è già una star. Da anni la cantante promuove la dieta vegana, ecco cosa mangia la popstar.

La dieta vegana di Billie Eilish

Billie Eilish la più giovane cantautrice americana al primo posto delle classifiche, di Los Angeles, è la prima artista classe 2001 ad aver raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100. Tra i più premiati del panorama musicale globale, nonostante la giovane età, si è aggiudicata 34 premi fino al 2019. Si è cimentata anche nel mondo del cinema prendendo parte ai film Diario di una schiappa, Ramona e Beezus e alla serie X-Men.

Eilish è seguita da milioni di giovani sui social e in giro per il mondo ai suoi concerti non solo per lei come artista ma anche come personalità e icona di stile. Da tantissimi anni la popstar americana ha rivelato di essere vegana e di aver abbracciato uno stile di vita a favore dell’ambiente e degli animali. La musicista utilizza spesso i suoi social per promuovere un’alimentazione vegana.

Soprannominata la “Regina del pop della generazione Z” ha parlato pubblicamente dell’importanza dei diritti degli animali e della protezione dell’ambiente. “Sono cresciuta come vegetariana e ho scelto di smettere di mangiare tutti i prodotti di origine animale quando avevo 12 anni”, ha detto.

La decisione di essere vegana Billie l’ha presa dopo aver visto dei documentari su come vengono maltrattati gli animali destinati a diventare cibo per gli umani. Nonostante abbia molti amici che consumano regolarmente latticini e carne, “non posso ignorare cosa stia accadendo nel mondo animale”. Per lei diventare vegana non è stato difficile, perché la carne non è mai stata molto presente nella sua vita fin da bambina.

Coerentemente al suo stile di vita e di pensiero Billie, insieme a suo fratello Finneas O’Connell e al rinomato ristoratore vegano Nic Adler, ha annunciato l’apertura di “Argento”, un ristorante italiano vegano situato nel quartiere Silver Lake di Los Angeles.

Questa mossa segna un’importante espansione nelle attività imprenditoriali dei due artisti, che già collaborano nella produzione e scrittura delle canzoni di Eilish. L’approccio inclusivo del ristorante mira a dimostrare che il cibo vegano può essere un’opzione deliziosa e accessibile per tutti, indipendentemente dal proprio stile di vita. Questa filosofia si rispecchia nella scelta di un menu che valorizza i sapori naturali delle verdure e nella visione di Adler di rendere il cibo vegano più attraente per un pubblico più ampio.

Billie Eilish e la sua dieta: l’alimentazione vegana

La cantautrice americana della Gen Z, più premiata e amata al mondo, Billie Eilish, 22 anni, è considerata la regina dei giovani degli anni Duemila. Essendo vegana dall’età di 12 anni, Eilish utilizza spesso la sua piattaforma per promuovere uno stile di vita basato su prodotti cruelty-free, come dimostrato dalle sue collaborazioni con vari marchi per la realizzazione di prodotti vegani. Ha inoltre partecipato attivamente a campagne per sensibilizzare sull’urgenza della crisi climatica e l’importanza di una dieta vegana.

La popstar vegana non segue una particolare routine per quanto riguarda gli allenamenti, ma cerca di svolgere un tipo di attività fisica che la faccia stare mentalmente bene. Per questo prende lezioni di danza, anche più volte alla settimana quando è possibile, e pratica yoga. Entrambe queste attività la aiutano a essere più elastica e flessibile e anche ad affrontare più serenamente le sue performance sul palco.