Quando si parla di dieta e di perdere peso per prima cosa dobbiamo stabilire cosa mangiare. E’ più importante stare attenti agli zuccheri o ai grassi? Ecco quali fanno più ingrassare.

Fanno ingrassare più gli zuccheri o i grassi?

Fanno ingrassare di più gli zuccheri o i grassi? Questo è il dilemma. Nel corso del tempo le risposte sono state diverse dagli esperti ma quello che è certo è che digerire gli zuccheri è relativamente più semplice rispetto a digerire e metabolizzare i grassi. L’insulina è l’ormone responsabile di “mettere” lo zucchero all’interno delle cellule.

Secondo gli esperti alti livelli di insulina sono direttamente legati a una maggiore predisposizione all’aumento di peso. Sebbene il grasso contenga molte più calorie, la sua digestione è molto più complessa e richiede più tempo. Ciò significa che c’è un maggiore dispendio calorico associato a questo processo.

Sia gli zuccheri che i grassi sono importanti per il nostro benessere. È il consumo eccessivo che va assolutamente evitato se si vuole seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e soprattutto se si vuol evitare di aumentare di peso.

La maggior parte delle vuole si eliminano i grassi dalle dieta perché ritenuti i veri responsabili dei chili di troppo. Ma non è così: in realtà sono da evitare gli zuccheri semplici. Quest’ultimi infatti hanno molte calorie e creano dipendenza. Non bisogna demonizzare gli zuccheri, anzi quelli da evitare e ridurre sono gli zuccheri aggiunti che causano problemi come carie, sovrappeso e obesità.

Gli zuccheri semplici portano all’aumento della glicemia. Per compensare, l’organismo produce insulina che, per fa diminuire i livelli di glucosio nel sangue, innesca il desiderio di cibo. Passiamo ai grassi.

Secondo le linee guida i lipidi devono rappresentare circa il 10% delle calorie che assumiamo giornalmente. I lipidi hanno un ruolo importante nell’assimilazione di alcune vitamine, soprattutto la A, la D e la E. Bisogna prestare attenzione ai grassi saturi, presenti nei formaggi e nella carne rossa e grassi idrogenati impiegati nell’industria alimentare. Queste tipologie alzano i valori del colesterolo, aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, favoriscono le infiammazioni, alterano i livelli glicemia.

Recentemente c’è stata una demonizzazione dei grassi nella dieta per perdere peso. Questo macronutriente in realtà è importante per mantenere la salute dell’organismo: al contrario, un’eccessiva assunzione di zuccheri, in particolare zuccheri semplici può influire negativamente sul peso corporeo e risultare in diverse patologie. Quindi fanno ingrassare più gli zuccheri o i grassi nella dieta?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la dose di zuccheri da non superare è di 25 grammi al giorno, cioè all’incirca 5-6 cucchiaini. Ciò significa che non vanno eliminati totalmente dal proprio regime alimentare ma come detto i danni sono provocati dagli eccessi di zucchero. Diverso invece per i grassi.

Si pensa che eliminare i lipidi dalla dieta possa giovare alla linea in realtà sono gli alimenti ricchi di grassi saturi che devono essere limitati, perché tendono ad alzare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, a favorire gli stati infiammatori e, se ingeriti in grandi quantità, apportano più calorie del necessario.