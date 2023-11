Kelly Osbourne attrice, cantante, e stilista britannica è nota principalmente per la fiction televisiva The Osbournes, basata sulla sua famiglia, ma soprattutto su suo padre, Ozzy Osbourne. Ecco la dieta vegana di Kelly Osbourne.

La dieta vegana di Kelly Osbourne

Kelly Osbourne, figlia della leggenda del metal Ozzy Osbourne, ha esordito come musicista con il suo album Shut Up nel 2002. Il secondo album debutta alla posizione 117 della classifica di Billboard, vendendo poco meno di 9mila copie. Il suo debutto come attrice è avvenuto con la serie tv, trasmessa in Italia da Mtv “Life as We Know It”, che tratta la vita di un gruppo di adolescenti in un liceo. La star dei reality ha confessato il suo stile di vita e quanto è dimagrita dopo la prima gravidanza.

Osbourne ha perso ben 38 chili e mezzo dopo che a fine 2022, con un parto tenuto segreto, è diventata per la prima volta mamma di Sidney, nato dalla relazione con il musicista degli Slipknot Sid Wilson. Come ha perso così tanto peso, finendo nell’eccessiva magrezza?

A 39 anni compiuti lo scorso ottobre, la cantante Kelly Osbourne ha anche rivelato che dopo aver iniziato la dieta ed essere arrivata a buon punto non ha più smesso di voler dimagrire. “Ho pensato, bene, ho perso tutto il peso del bambino, vediamo fino a che punto posso arrivare”, così ha detto Kelly divenuta magra in modo eccessivo.

Già in passato la Osbourne ha parlato del suo peso corporeo e dell’oscillazione di peso dicendo di essersi sottoposta a una gastrectomia verticale a manica, un intervento chirurgico che implica la riduzione delle dimensioni dello stomaco attraverso la rimozione di una parte. Al giorno d’oggi la star del reality, secondo molti, è vegana. In cosa consiste la sua dieta vegan che l’ha fatta dimagrire?

Kelly ha iniziato una dieta vegana oltre dieci anni fa, “Pensavo che essere vegano fosse noioso. Adesso mi diverto più con il cibo di quanto non avessi mai fatto prima”, ha rivelato la figlia della leggenda metal, condividendo i dettagli della sua dieta con i fan su Instagram. La nuova immagine di Kelly ha suscitato reazioni e commenti positivi da parte dei suoi sostenitori.

La cantautrice e attrice ha condiviso un pasto che mangia abitualmente formato da pasta con guscio vegana biologica homegrown di Annie’s e salsa cremosa; da accompagnare a cetrioli su pane tostato. Questi piatti sono proprio tipici della dieta vegana.

Nel 2012, il personaggio televisivo ha attribuito la sua perdita di peso alla sua relazione con lo chef vegano Matthew Mosshart. Sebbene la coppia si sia separata l’anno successivo, sembra che l’amore di Osbourne per il cibo vegano non l’abbia mai abbandonata.

Kelly Osbourne svela la sua dieta: come ha perso peso?

Cantautrice, attrice, star del reality Kelly Osbourne, figlia del celebre Ozzy Osbourne, conta oltre 3 milioni di followers su Instagram. La star britannica è molto seguita non solo per la sua musica ma anche per la forma fisica ritrovata di cui si è molto discusso. Come detto, infatti, Kelly ha perso ben 38 kg dopo la gravidanza. Il merito dice la cantante è di una dieta vegan.

Kelly Osbourne è un’ispirazione per molte persone e la sua decisione di perdere peso e scegliere uno stile di vita sano è sempre più d’ispirazione per gli altri. Il cambiamento fisico evidente l’ha fatta aggiungere alla lista delle celebrità che più hanno perso peso. La star del reality non ha mai nascosto in passato di essere stata dipendente dall’alcol e dal mangiare eccessivo e legato alle emozioni. Ecco invece com’è cambiata oggi.

La sua è una plant dieta o anche dieta vegan che esclude prodotti animali come carne, pesce, latte, formaggi e uova. I benefici sono molti come sentirsi meno affamati e appunto perdere peso, come Kelly. Inoltre si sono ridotti i livelli di colesterolo a favore della salute del cuore. A periodi la Osbourne prova un digiuno intermittente di 16 ore in cui mangia solo cose sane in 8 ore mentre nelle restanti altre non mangia, beve soltanto.