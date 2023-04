Dieta della menopausa: come riattivare il metabolismo

Mantenersi in forma non è mai facile, ma raggiunta una certa soglia, il percorso rischia di diventare difficoltoso. Durante la menopausa riuscire a dimagrire non è semplice per una serie di complicazioni. Per stare in forma e non esagerare, la dieta della menopausa è il regime adatto per perdere i chili in più e combattere i sintomi legati a questa fase.

Dieta della menopausa

Un regime del genere da seguire in una fase delicata della propria vita va scelto con la giusta attenzione e cura. La dieta della menopausa, permette non soltanto di perdere peso, ma anche di combattere i tanti sintomi legati a questo periodo che le donne cominciano a vivere intoro ai 45 anni quando giungono le prime vampate.

Alimentarsi in modo corretto e bilanciato è importante, non solo durante questo periodo, ma per tutta la vita in modo da apportare tutti i nutrienti necessari all’orgasnimo. Si tende a prediligere una alimentazione che sia bilanciata, seria e ben variegata in modo da includere alimenti che possano fare bene.

Ci sono una serie di accorgimenti che è bene tenere a mente se si vuole continuare a mantenere un fisico in forma e in salute. I pasti devono essere 5 al giorno, oltre ai tre classici, non bisogna dimenticare gli spuntini della metà mattinata e del pomeriggio che dovrebbero essere a base di alimenti sani come della frutta secca o fresca.

Bisogna poi consumare dalle 4 alle 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Si consiglia di favorire, in qualsiasi alimento da inserire nella dieta della menopausa, la qualità e non la quantità. Sono ottime anche le proteine, soprattutto derivate da cibi quali pesce e carni magre. Non bisogna poi escludere alimenti ricchi di calcio e di magnesio per potenziare le ossa.

Dieta della menopausa e metabolismo

L’arrivo della menopausa comporta, non solo nelle difficoltà a mantenere la linea, ma anche a ingrassare e uno dei responsabili è proprio il metabolismo che tende a rallentare. Per questa ragione, seguire la dieta della menopausa significa anche dare una sferzata al processo metabolico in modo che riprenda a funzionare.

Già nella fase della perimenopausa, le donne vanno incontro a un aumento del peso a causa del metabolismo che non riesce più ad essere attivo. Il calo degli ormoni, degli estrogeni nella donna, porta a spostare l’ago della bilancia e, quindi, a un aumento di liquidi e di lipidi nel corpo. I liquidi si accumulano così nelle zone critiche come i fianchi e l’addome.

Per mantenere attivo il metabolismo, è necessario nella dieta della menopausa consumare degli alimenti che permettano di velocizzarlo e accelerarlo. Non possono mancare i cereali come la pasta e i legumi che apportano le giuste fibre, anche perché sono utili per migliorare e favorire l’apparato digerente e intestinale.

Molto importante cercare di non saltare i pasti, favorire il consumo di almeno due litri di acqua che combattono la ritenzione idrica. Si evita poi cotture troppo ricche di grassi e di condimenti, preferendo metodi diversi e più leggeri. infine, non può mancare l’attività fisica che aiuta ad attivare il metabolismo mettendolo nuovamente in moto.

