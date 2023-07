Veronica Maya è conosciuta dal pubblico italiano come ex modella, showgirl e conduttrice tv. 45 anni compiuti e tre figli, Veronica è tornata subito in forma dopo la gravidanza grazie a questa dieta. Ecco cosa mangia.

La dieta di Veronica Maya: cosa mangia la conduttrice televisiva?

Veronica Maya, showgirl e conduttrice tv Rai, dopo tre figli avuti nell’arco di cinque anni ha sempre avuto un fisico tonico e asciutto. Qual è il suo segreto? Ecco la dieta che segue la Maya.

La presentatrice segue una corretta alimentazione, alla cui base c’è la pasta. Veronica può rinunciare a tutto tranne a un buon piatto di pasta, come rivelato in una recente intervista. La conduttrice tv mangia la pasta almeno una volta al giorno dati i suoi ritmi frenetici tra la vita quotidiana, casa e figli, e il lavoro. La Maya, però, ha confessato: “Non rinuncio nemmeno al vino o alla birra”.

Inoltre, però Veronica ha la fortuna, come ha ammesso lei stessa, di avere un metabolismo veloce, dovuto forse ai suoi passati venti anni di danza e anche ai geni.

La dieta di Veronica Maya: come si tiene in forma?

Se in passato la conduttrice Rai ha regolarmente frequentato la palestra, ha dovuto ammettere che da quasi un anno non riesce a fare un’ora di sport a causa, di nuovo, degli impegni lavorativi che vanno necessariamente incastrati con quelli familiari e personali.

Infine, non solo dieta e allenamento. Veronica Maya ha ammesso di aver fatto pure un po’ di laserterapia nell’ultimo periodo. “Ho fatto varie sedute di laserterapia allo studio di Marco a Napoli”, ha sottolineato la showgirl. Lo studio è quello del marito, di professione chirurgo plastico. Ma a cosa serve la laserterapia?

La laserterapia è un trattamento non invasivo che aiuta a combattere i fastidiosi inestetismi della cellulite. Aiuta a scolpire fianchi e addome utilizzando l’energia della luce laser.