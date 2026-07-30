Differenze tra dietista, nutrizionista e dietologo: guida completa

Nel campo della nutrizione, esistono tre figure professionali fondamentali: il dietista il nutrizionista e il dietologo. Spesso queste professioni vengono confuse tra loro, ma ognuna ha competenze specifiche e percorsi formativi distinti.

In questo articolo, esploreremo i ruoli e le attività di queste figure, oltre ai percorsi di studio necessari per intraprendere ciascuna carriera. Scopriremo anche alcune opportunità formative disponibili a Roma per chi desidera specializzarsi in questo settore.

Il ruolo del dietista

Il dietista è un professionista sanitario che si occupa di elaborare diete personalizzate, collaborare con altre figure mediche nel trattamento dei disturbi alimentari e svolgere attività educative. Questo professionista lavora in stretta collaborazione con medici e altri specialisti per garantire un approccio olistico alla salute alimentare.

Per diventare dietista, è necessario conseguire una laurea triennale in Dietistica un corso di studio offerto da diverse università italiane. Questo percorso formativo fornisce le competenze necessarie per lavorare in ambito clinico, comunitario e libero professionale.

Il biologo nutrizionista

Il biologo nutrizionista è un esperto in Scienze dell’alimentazione e della Nutrizione che offre consulenza alimentare e nutrizionale. Questo professionista può elaborare diete o profili nutrizionali sia per persone in buone condizioni di salute, sia per individui con patologie, sempre in collaborazione con il medico.

Per esercitare la professione di biologo nutrizionista, è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A). Per ottenere questa iscrizione, è necessario superare l’Esame di Stato. I requisiti per accedere all’esame includono il possesso di una delle seguenti lauree specialistiche o magistrali: Biologia, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze della nutrizione umana, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Il dietologo

Il dietologo è un medico specializzato in Scienze dell’alimentazione. Questo professionista ha la responsabilità clinica dei suoi pazienti e svolge attività di diagnosi, inquadramento nosologico e clinico dei disturbi alimentari, oltre alla prescrizione di diete personalizzate.

Il percorso per diventare dietologo inizia con la laurea in Medicina e Chirurgia, seguita da una specializzazione in Scienze dell’alimentazione. Questo percorso formativo approfondito permette al dietologo di affrontare le problematiche alimentari con un approccio medico-scientifico completo.

Opportunità formative a Roma

Roma offre numerose opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel campo della nutrizione. Alcuni corsi di laurea disponibili negli atenei romani includono:

Corso di Laurea in Dietistica presso l’Università di Tor Vergata

presso l’Università di Tor Vergata Corso di Laurea in Dietistica presso La Sapienza

presso La Sapienza Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso il Campus Bio Medico

presso il Campus Bio Medico Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università di Tor Vergata

presso l’Università di Tor Vergata Scienza dell’Alimentazione presso La Sapienza

Questi corsi di laurea offrono una formazione completa e preparano gli studenti a intraprendere una carriera di successo nel campo della nutrizione.

Libri consigliati

Per approfondire le conoscenze nel campo della nutrizione, ecco alcuni libri consigliati:

In cucina con la dietista: Ricette leggere e gustose a cura della dott.ssa Cecilia Bobba

Educazione Alimentare a Scuola

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva. Diagnosi, assessment e trattamento

Alpha Test. Medicina. Kit completo di preparazione. Con software di simulazione da scaricare

Questi testi offrono una panoramica completa su vari aspetti della nutrizione e possono essere utili sia per studenti che per professionisti del settore.