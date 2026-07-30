Differenze tra dietista, nutrizionista e dietologo: guida completa

Nel campo della nutrizione, esistono tre figure professionali fondamentali: il dietista il nutrizionista e il dietologo. Spesso queste professioni vengono confuse tra loro, ma ognuna ha competenze specifiche e percorsi formativi distinti.
In questo articolo, esploreremo i ruoli e le attività di queste figure, oltre ai percorsi di studio necessari per intraprendere ciascuna carriera. Scopriremo anche alcune opportunità formative disponibili a Roma per chi desidera specializzarsi in questo settore.
Il ruolo del dietista
Il dietista è un professionista sanitario che si occupa di elaborare diete personalizzate, collaborare con altre figure mediche nel trattamento dei disturbi alimentari e svolgere attività educative. Questo professionista lavora in stretta collaborazione con medici e altri specialisti per garantire un approccio olistico alla salute alimentare.
Per diventare dietista, è necessario conseguire una laurea triennale in Dietistica un corso di studio offerto da diverse università italiane. Questo percorso formativo fornisce le competenze necessarie per lavorare in ambito clinico, comunitario e libero professionale.
Il biologo nutrizionista
Il biologo nutrizionista è un esperto in Scienze dell’alimentazione e della Nutrizione che offre consulenza alimentare e nutrizionale. Questo professionista può elaborare diete o profili nutrizionali sia per persone in buone condizioni di salute, sia per individui con patologie, sempre in collaborazione con il medico.
Per esercitare la professione di biologo nutrizionista, è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A). Per ottenere questa iscrizione, è necessario superare l’Esame di Stato. I requisiti per accedere all’esame includono il possesso di una delle seguenti lauree specialistiche o magistrali: Biologia, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze della nutrizione umana, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
Il dietologo
Il dietologo è un medico specializzato in Scienze dell’alimentazione. Questo professionista ha la responsabilità clinica dei suoi pazienti e svolge attività di diagnosi, inquadramento nosologico e clinico dei disturbi alimentari, oltre alla prescrizione di diete personalizzate.
Il percorso per diventare dietologo inizia con la laurea in Medicina e Chirurgia, seguita da una specializzazione in Scienze dell’alimentazione. Questo percorso formativo approfondito permette al dietologo di affrontare le problematiche alimentari con un approccio medico-scientifico completo.
Opportunità formative a Roma
Roma offre numerose opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel campo della nutrizione. Alcuni corsi di laurea disponibili negli atenei romani includono:
- Corso di Laurea in Dietistica presso l’Università di Tor Vergata
- Corso di Laurea in Dietistica presso La Sapienza
- Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso il Campus Bio Medico
- Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università di Tor Vergata
- Scienza dell’Alimentazione presso La Sapienza
Questi corsi di laurea offrono una formazione completa e preparano gli studenti a intraprendere una carriera di successo nel campo della nutrizione.
Libri consigliati
Per approfondire le conoscenze nel campo della nutrizione, ecco alcuni libri consigliati:
- In cucina con la dietista: Ricette leggere e gustose a cura della dott.ssa Cecilia Bobba
- Educazione Alimentare a Scuola
- Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva. Diagnosi, assessment e trattamento
- Alpha Test. Medicina. Kit completo di preparazione. Con software di simulazione da scaricare
Questi testi offrono una panoramica completa su vari aspetti della nutrizione e possono essere utili sia per studenti che per professionisti del settore.