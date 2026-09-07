Prevenire l’obesità infantile con un progetto multidisciplinare a Milano

In un’epoca in cui l’obesità infantile rappresenta una delle maggiori sfide per la salute pubblica, un’iniziativa unica sta prendendo forma a Milano. Il progetto OB-ESITI 0-5 mira a promuovere il benessere dei bambini fin dalla prima infanzia, attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge scuole, famiglie e comunità.

L’obiettivo principale è prevenire i fattori di rischio associati al sovrappeso e all’obesità, patologie che possono portare a complicazioni croniche come il diabete. Questo progetto, promosso da ATS della Città Metropolitana di MilanoUniversità degli Studi di Milano e Comune di Milano con il contributo di Fondazione Cariplo rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di una società più sana.

Un approccio educativo innovativo

Il progetto si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni che frequentano le scuole dell’infanzia del Comune di Milano e alle loro famiglie. L’idea è che la salute si costruisce attraverso esperienze quotidiane condivise, e per questo il progetto coinvolge non solo i bambini, ma anche gli adulti di riferimento e il contesto scolastico.

Tra le attività proposte, spiccano i laboratori dedicati ai temi della crescita, dell’alimentazione e del movimento. Questi laboratori, realizzati attraverso il gioco e la partecipazione attiva, coinvolgono direttamente i bambini, rendendo l’apprendimento un’esperienza divertente e coinvolgente. Parallelamente, sono stati messi a disposizione strumenti informativi rivolti ai genitori, per favorire la costruzione di ambienti familiari che sostengano scelte salutari.

Materiali educativi per le famiglie

Uno degli strumenti più preziosi realizzati nell’ambito del progetto è un opuscolo informativo destinato alle famiglie. Questo opuscolo, scaricabile online, offre indicazioni pratiche e basate su evidenze scientifiche su alimentazione, attività fisica e corretti stili di vita nei primi anni di vita. È un supporto concreto per accompagnare genitori e caregiver nella promozione del benessere dei bambini, sia a casa che nella quotidianità.

L’opuscolo copre una vasta gamma di argomenti, dall’importanza di una dieta equilibrata alla necessità di incoraggiare l’attività fisica fin dalla tenera età. Fornisce anche consigli pratici su come creare un ambiente domestico che favorisca scelte salutari, come ad esempio la preparazione di pasti nutrienti e la limitazione del tempo trascorso davanti agli schermi.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione è il cuore di questo progetto. L’obiettivo è intervenire fin dai primi anni di vita per prevenire l’insorgenza di patologie croniche legate all’obesità. Questo approccio proattivo non solo migliora la qualità della vita dei bambini, ma riduce anche il carico economico e sociale legato alle malattie croniche.

Le attività proposte dal progetto sono basate sulle più recenti evidenze scientifiche e coinvolgono esperti di diversi settori, tra cui nutrizionisti, pediatri e psicologi. Questo approccio multidisciplinare garantisce che ogni aspetto della salute dei bambini sia considerato, offrendo un supporto completo e personalizzato.

Il progetto OB-ESITI 0-5 rappresenta un modello di eccellenza che potrebbe essere replicato in altre città e regioni. La sua implementazione a Milano è un passo importante verso la creazione di una società più sana e consapevole, dove la prevenzione e l’educazione sono al centro dell’attenzione.