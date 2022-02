Dormire bene è essenziale per mantenere la salute a lungo e per vivere a pieno le giornate. Spesso si parla dei poblemi legati alla mancanza di sonno, ma uno studio ha rivelato che anche dormire troppo fa male. Vediamo insieme quali sono i risultati emersi da questa importante ricerca.

Dormire troppo fa male: lo studio

Un recente studio inglese pubblicato sul Journal of American Heart Association, ha dimostrato che dormire troppo fa male. Le persone che riposano regolarmente più di 7 o 8 ore a notte rischiano infatti una morte prematura nel 30% dei casi.

I ricercatori hanno esaminato 74 studi realizzati tra il 1970 e il 2017 che hanno coinvolto un totale di oltre tre milioni di persone.

Da qui, gli esperti sono arrivati alla conclusione che le persone che dormivano per 10 ore avavano più possibilità di morire prematuramente.

I risultati dello studio dimostrano che dormire troppo fa male

Stando ai risultati emersi dallo studio, dormire per oltre 10 ore a notte è davvero negativo per la salute. L’aumento di rischio di morte per ictus è del 56% e l’aumento del rischio di morte per malattie cardiovascolari è del 49%.

Si tratta di percentuali davvero molto elevate che fanno comprendere quanto restare a letto troppo a lungo sia davvero dannoso.

Secondo il ricercatore capo Chun Shing Kwok dell’Istituto per la Scienza e la Tecnologia in Medicina della Keele University, dormire troppo “è un marker di elevato rischio cardiovascolare e occorre prestare maggiore attenzione all’indagine sulla durata e sulla qualità del sonno durante le consultazioni del paziente”.

L’esperto ha spiegato che ci sono delle influenze sociali, culturali, psicologiche, comportamentali, patofisiologiche e ambientali sul modo in cui dormiamo.

Quando si ha un bambino piccolo oppure ci si deve prendere cura di un familiare, ma anche se si vive in zona rumorese o se si fanno turni irregalari a lavoro, è chiaro che dormire bene siventi complesso.

Necessari screening per permettere a tutti di dormire bene

Lo studio sul sonno ha dimostrato la necessità di effettuare degli screening per i disturbi del sonno in maniera regolare. Questi dovrebbero essere effettuati da parte dei medici generici e avrebbero l’occasione di aiutare le persone a restare in salute.