SwissDTx: soluzione digitale per il benessere psicologico aziendale
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SwissDTx: soluzione digitale per il benessere psicologico aziendale

Scopri come una piattaforma digitale sicura trasforma lo stress in resilienza, elevando benessere e performance aziendali.

Negli uffici moderni, la pressione quotidiana, le scadenze serrate e la necessità di restare sempre connessi hanno reso lo stress una costante. Quando l’ansia e il burnout si diffondono, la produttività cala, i tassi di assenteismo aumentano e la cultura aziendale si indebolisce. Le organizzazioni che vogliono rimanere competitive devono però capire che il benessere mentale dei dipendenti non è più un optional, ma un vero capitale strategico.

In questo contesto, le soluzioni tradizionali – corsi occasionali, newsletter genericamente motivate o sedute sporadiche con psicologi – mostrano limiti evidenti: difficoltà di accesso, scarsa personalizzazione e timori legati a privacy e stigma. È qui che entra in gioco SwissDTx una piattaforma digitale svizzera pensata per unire la blended care alla sicurezza dei dati, offrendo un percorso integrato che passa dal self-help al supporto professionale diretto.

Programmi digitali personalizzati basati su evidenza scientifica

SwissDTx propone una serie di moduli interattivi pensati da terapisti certificati e convalidati da studi clinici. Gli argomenti spaziano dalla gestione dello stress alla regolazione emotiva, dal miglioramento del sonno alla costruzione della resilienza. Ogni percorso è modulare: il dipendente può scegliere il ritmo di avanzamento, registrare i propri progressi e ricevere feedback automatici basati su algoritmi di machine learning che adattano i contenuti alle esigenze individuali.

Personalizzazione basata su dati comportamentali

Grazie a brevi questionari iniziali e a un monitoraggio continuo (ad esempio, brevi check-in giornalieri), la piattaforma determina il livello di rischio di burnout e consiglia attività specifiche, come esercizi di respirazione, tecniche di mindfulness o attività fisiche leggere. L’approccio è evidence-based gli interventi sono supportati da meta-analisi che ne dimostrano l’efficacia, riducendo i sintomi di ansia del 30% in media entro otto settimane.

Integrazione ibrida con professionisti e garanzia di privacy

Quando i moduli digitali non bastano, SwissDTx mette a disposizione una rete di psicologi e coach certificati, operanti su una piattaforma di video-call integrata. L’utente può così passare da un percorso auto-guidato a una consulenza personalizzata, senza mai uscire dall’ecosistema sicuro della piattaforma. Tutti i dati sono hostati in Svizzera e gestiti in conformità al GDPR garantendo anonimato e riservatezza assoluta.

Analisi dei risultati e KPI per le risorse umane

Per i team HR, SwissDTx fornisce report aggregati, anonimi e visualizzabili in dashboard intuitive. Questi report mostrano tassi di coinvolgimento, miglioramenti nei punteggi di resilienza e riduzioni dei sintomi di stress, consentendo di dimostrare il ROI dei programmi di benessere. L’analisi continua permette di ottimizzare le offerte, adeguandole alle esigenze emergenti dell’organizzazione.

Scritto da Roberto Capelli

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