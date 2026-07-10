Iniziative per il benessere psicologico: progetti a Torino

Nel cuore di Torino, un’iniziativa sta rivoluzionando l’approccio alla salute mentale. L’Associazione Insieme APS-ETS ha avviato una serie di progetti innovativi in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della Città di Torino. Questi percorsi mirano a promuovere il benessere psicologico l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in carico ai servizi di salute mentale.

La co-progettazione tra enti pubblici e Terzo Settore rappresenta un modello di lavoro condiviso che unisce competenze sanitarie, educative, sociali e territoriali. Questo approccio permette di andare oltre una visione esclusivamente clinica, creando occasioni concrete di partecipazione, relazione e crescita. La cura non riguarda soltanto la gestione dei sintomi, ma anche la possibilità di abitare meglio la propria quotidianità, sviluppare competenze e sentirsi parte di una comunità.

Le aree di intervento e i progetti concreti

Nel biennio 2026-2026, le attività della co-progettazione sono state organizzate in diverse aree: supporto domiciliare, attività riabilitative di gruppo, supporto alle famiglie, promozione dell’autonomia e percorsi formativi e lavorativi. L’Associazione Insieme APS-ETS ha operato in particolare nell’area della Promozione dell’Autonomia sviluppando percorsi pensati per accompagnare le persone nella sperimentazione di nuove competenze e nella costruzione di relazioni più consapevoli.

Esperienze abitative di co-housing

Le esperienze di co-housing offrono la possibilità di vivere in abitazioni condivise, sperimentando concretamente autonomia, responsabilità e convivenza. Questo percorso consente ai partecipanti di mettersi alla prova in un contesto abitativo protetto e accompagnato, dove imparare a gestire spazi, tempi, relazioni e aspetti pratici della vita quotidiana.

Passi verso Casa

Il percorso Passi verso Casa è un progetto di supporto all’abitare autonomo, pensato per rafforzare le competenze pratiche e organizzative necessarie alla gestione della casa. Questo programma accompagna le persone nello sviluppo di abilità quotidiane, favorendo maggiore sicurezza, indipendenza e consapevolezza nella costruzione del proprio progetto abitativo.

Mindfulness e benessere personale

Il gruppo di mindfulness offre uno spazio dedicato al benessere personale, alla consapevolezza e alla gestione dello stress. Attraverso esercizi guidati e pratiche di attenzione al presente, i partecipanti possono sperimentare strumenti utili per ritrovare equilibrio nei momenti di sovraccarico emotivo e mentale.

Star bene con gli altri e con se stessi

Questo percorso di gruppo è dedicato alla risocializzazione e alla comprensione delle dinamiche interpersonali. Attraverso il confronto e il lavoro condiviso, i partecipanti hanno la possibilità di riflettere sul modo in cui vivono le relazioni, rafforzando capacità comunicative, ascolto, fiducia e collaborazione.

Autobiografia e narrazione attraverso il Manga

Il laboratorio di autobiografia e narrazione attraverso il manga propone un’esperienza creativa di racconto di sé attraverso il linguaggio del manga. La narrazione autobiografica diventa uno strumento per esplorare la propria identità, riconoscere parti della propria storia e dare forma, attraverso immagini e parole, al proprio vissuto personale.

Dall’ansia al focus

Il percorso Dall’ansia al focus è pensato per promuovere benessere, resilienza e capacità di concentrazione. Attraverso strategie pratiche e momenti di riflessione, l’attività aiuta i partecipanti a riconoscere le proprie difficoltà, gestire l’ansia e orientare le energie verso obiettivi personali più chiari e raggiungibili.

Laboratorio di teatro

Il laboratorio di teatro offre uno spazio espressivo in cui esplorare emozioni, ruoli, relazioni e modalità comunicative. Attraverso il corpo, la voce e il lavoro scenico, i partecipanti possono sperimentare nuovi modi di raccontarsi, stare nel gruppo e riconoscere le proprie capacità creative e relazionali.

Una salute mentale vicina alla vita reale

Le attività promosse dall’Associazione Insieme APS-ETS nascono dalla convinzione che il benessere psicologico sia strettamente legato alla qualità delle relazioni, alla possibilità di partecipare alla vita sociale e alla capacità di sentirsi protagonisti del proprio percorso. Promuovere autonomia significa offrire strumenti, occasioni e contesti in cui ogni persona possa sperimentare le proprie risorse, rafforzare la fiducia in sé e costruire nuove possibilità per il futuro.

Attraverso questi percorsi, l’Associazione contribuisce a una visione della salute mentale più inclusiva, comunitaria e vicina alla vita quotidiana delle persone.