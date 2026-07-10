Serata di yoga e film d’animazione a Lavis: attività gratuite per bambini

Il Comune di Lavis, in collaborazione con la Biblioteca locale, organizza una serata pensata per le famiglie: il 15 luglio 2026 il Parco Urbano di Lavis ospiterà un laboratorio di yoga per bambini seguito dalla proiezione di un film d’animazione sotto le stelle. L’evento è rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e combina attività fisica dolce e intrattenimento cinematografico in uno spazio all’aperto.

La proposta fa parte di quattro appuntamenti estivi del ciclo “Albi e Yoga” condotti dall’esperta Alessia Tasin; per chi desidera restare dopo la pratica è programmata la visione di Wall-E che sarà proiettato alle 21:00. Entrambe le iniziative sono gratuite: il laboratorio richiede prenotazione a causa del numero limitato di partecipanti, mentre la proiezione è aperta al pubblico.

Dettagli pratici dell’appuntamento del 15 luglio 2026

La serata avrà inizio alle 20:00 con il laboratorio di Albi e Yoga pensato per avvicinare i più piccoli a semplici posture e giochi respiratori in un clima rilassato e ludico. L’attività è condotta da Alessia Tasin che guida i bambini attraverso esercizi adattati all’età per migliorare concentrazione e consapevolezza corporea. Alle 21:00 è prevista la proiezione del film d’animazione Wall-E ideale per famiglie e visibile direttamente nel Parco Urbano.

Orari, età e costi

L’evento si rivolge a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Entrambe le attività offerte la sera del 15 luglio sono gratuite il laboratorio di yoga è gratuito ma con posti limitati e quindi è necessaria la prenotazione, mentre la proiezione del film è libera e senza prenotazione. Per iscriversi al laboratorio è possibile contattare la Biblioteca di Lavis telefonicamente o inviando un messaggio scritto.

Organizzazione e logistica nel Parco Urbano di Lavis

Il Parco Urbano è la cornice scelta per sfruttare gli spazi all’aperto e offrire una serata estiva sicura e accogliente. L’area per il laboratorio sarà predisposta per accogliere gruppi con tappetini e indicazioni per il distanziamento, mentre la postazione per la proiezione sarà allestita in modo da garantire buona visibilità e qualità sonora. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di portare un asciugamano o un tappetino personale per la pratica, oltre a una giacca leggera per la visione serale.

Per motivi organizzativi viene specificato che la prenotazione per il laboratorio è obbligatoria: i posti sono limitati per consentire un rapporto adeguato tra insegnante e bambini. La Biblioteca di Lavis gestisce le iscrizioni e fornisce informazioni pratiche su orari di ritrovo e modalità di accesso al parco.

Come prenotare e informazioni utili

Chi desidera partecipare al laboratorio di yoga deve prenotare contattando la Biblioteca di Lavis tramite chiamata o messaggio scritto. La comunicazione della prenotazione è necessaria per la gestione dei posti e per ricevere eventuali aggiornamenti in caso di cambiamenti legati al meteo o ad esigenze organizzative. Per la proiezione serale non è richiesta alcuna registrazione: le famiglie possono arrivare direttamente al Parco Urbano in orario per trovare posto.

Il Comune ricorda che la serata del 15 luglio è il secondo appuntamento del ciclo estivo, che comprende in totale quattro incontri di Albi e Yoga, tutti con formula gratuita e pensati per coinvolgere i più piccoli tra letture illustrate e pratiche corporee. L’ultimo aggiornamento sulle modalità dell’evento è stato registrato il 9 luglio 2026.