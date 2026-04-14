Esercito Italiano e Race for the Cure: supporto sanitario e partecipazione attiva

La città di Roma tornerà a ospitare un appuntamento dedicato alla lotta contro i tumori femminili: la Race for the Cure, in programma dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo, vedrà ancora una volta l’impegno concreto dell’Esercito Italiano. Dopo oltre vent’anni di partecipazione continuativa e con la presenza sin dalla seconda edizione, la Forza Armata si prepara a offrire supporto non solo simbolico ma operativo, mettendo a disposizione risorse e personale per sostenere le attività legate a prevenzione e assistenza sanitaria.

Impegno e presenze istituzionali

Durante la presentazione dell’evento al Salone d’Onore del CONI sono intervenuti rappresentanti istituzionali tra cui la Sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, il Comandante Logistico, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, e il Direttore del Policlinico Militare di Roma ‘Celio’, Maggior Generale Vincenzo Campagna. I vertici dell’Esercito hanno ribadito che per la Forza Armata la tutela della salute, e in particolare quella delle donne, rappresenta un obiettivo che supera il mero ruolo istituzionale: si tratta di un impegno verso la collettività che si traduce in iniziative concrete rivolte ai cittadini e alle cittadine.

Supporto logistico e sanitario

Il Comando Logistico coordinerà gli assetti dell’Esercito destinati all’evento, predisponendo una serie di servizi pratici per garantire sicurezza e assistenza. Tra le misure principali è previsto l’allestimento della tribuna centrale per ospitare autorità e invitati, oltre all’attivazione di un posto di medicazione avanzato destinato alla gestione delle emergenze. Questo punto di primo intervento sarà composto da personale specializzato e attrezzature dedicate, pensate per rispondere prontamente a necessità durante i quattro giorni dell’evento.

Ambulanze e personale medico

Per la componente sanitaria l’Esercito impiegherà medici e infermieri militari, supportati da quattro ambulanze del Policlinico Militare ‘Celio’, tutte equipaggiate con defibrillatori e dispositivi salvavita. La presenza di questi mezzi, insieme a team formati e addestrati, testimonia l’attenzione al dettaglio operativo e alla capacità di gestione delle emergenze, in modo da assicurare interventi tempestivi in caso di necessità durante le varie iniziative previste all’interno del villaggio e lungo i percorsi di corsa.

Partecipazione e promozione della prevenzione

Numerosi militari correranno al fianco dei civili, riuniti sotto la bandiera della squadra Una Acies, gruppo che si è distinto nelle ultime edizioni per essere tra i più numerosi. Questa partecipazione fisica va oltre la semplice presenza: è un gesto di vicinanza alla causa e un modo per promuovere la cultura della prevenzione, un concetto chiave che l’Esercito intende veicolare anche attraverso la sua immagine pubblica e la partecipazione a eventi civili.

Il Villaggio della Salute

La Race for the Cure offre quattro giorni di attività gratuite all’interno del Villaggio della Salute, con consulenze specialistiche rivolte alla prevenzione dei tumori femminili e delle principali patologie. Laboratori, incontri informativi e visite specialistiche costituiscono il cuore dell’iniziativa, che culminerà domenica 10 maggio con le prove su strada: la corsa competitiva di 10 km, la non competitiva di 5 km e la passeggiata di 2 km nel centro della Capitale. L’Esercito contribuisce a rendere accessibili questi servizi, sottolineando il ruolo sociale delle Forze Armate anche in ambito sanitario.

Valore simbolico e pratico dell’impegno militare

L’adesione costante dell’Esercito alla Race for the Cure è espressione di una doppia dimensione: simbolica, perché mette in campo figure e valori riconosciuti dalla collettività; e pratica, perché fornisce strumenti concreti come il supporto logistico, il personale sanitario e i mezzi di soccorso. In questo senso l’azione dell’Esercito rappresenta una leva importante per la tutela del benessere e per la diffusione di una cultura della cura e della prevenzione che coinvolge sia i militari sia la cittadinanza.