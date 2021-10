Essenza di limone: le proprietà e i benefici

L’essenza di limone è un prodotto che vanta un gran numero di benefici nei confronti dell’organismo. I motivi per utilizzarlo e sfruttare a pieno le sue proprietà sono quindi davvero numerosi: scopriamo i principali.

Le proprietà antisettiche dell’essenza di limone

L’essenza di limone vanta interessanti proprietà antisettiche che consentono di prevenire e contrastare problemi come gendiviti e stomatiti. Utilizzare questo prodotto per effettuare dei gargarismi infatti è una buona idea in quanto deterge a fondo il cavo orale donando anche sollievo in caso di fastidi.

Per fare i risciacqui vi basterà unire 10 gocce di essenza di limone a un bicchiere di acqua tiepida. Mescolate gli ingredienti con cura e poi eseguite i gargarismi.

Utilizzare questo rimedio con costanza vi regalerà anche un alito davvero profumato andando a contrastare l’alitosi in modo del tutto naturale.

Essenza di limone per contrastare la cellulite

Questo prodotto naturale possiede delle proprietà depurative, tonificanti e drenanti. Proprio per tale motivo vi suggeriamo di utilizzare l’essenza di limone per eseguire dei massaggi anti-cellulite.

In questo caso, per amplificarne l’efficacia, vi suggeriamo di unire l’essenza a olio di avocado oppure olio di mandorle dolci.

Per ogni 20 ml di olio vegetale aggiungete quindi 12 ml di essenza di limone e mescolate bene prima di procedere all’applicazione sulla pelle. Eseguite movimenti circolari in modo da ottenere dei risultati migliori.

L’essenza di limone è in realtà anche molto utile per eseguire massaggi rilassanti in grado di migliorare l’umore placando ansia e nervosismo.

Essenza di limone: benefici per la circolazione

L’essenza di limone è ricca di benefici anche per la circolazione in quanto stimola in modo naturale il sistema circolatorio.

In questo modo quindi il prodotto fluidifica il sangue permettendo una migliore irrorazione degli strati più superficiali della cute.

Grazie a questa azione, l’essenza di limone si dimostra utile per trattare capillari fragili, vene varicose, edemi e anche gambe pesanti.